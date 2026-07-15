۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰

بازدید مشترک از تأسیسات گردشگری شرق گلستان انجام شد/ نظارت بر رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت خدمات

بازدید مشترک از تأسیسات گردشگری شرق گلستان انجام شد/ نظارت بر رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت خدمات

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از اجرای بازدید مشترک کارشناسان معاونت گردشگری استان و مرکز بهداشت از واحدهای اقامتی شهرستان‌های علی‌آبادکتول، رامیان و آزادشهر با هدف ارتقای کیفیت خدمات و نظارت بر رعایت استانداردهای بهداشتی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ درخصوص نظارت از تأسیسات گردشگری استان، گفت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی معاونت گردشگری و با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران، کارشناسان معاونت گردشگری استان به همراه کارشناسان مرکز بهداشت، روز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ از واحدهای اقامتی شهرستان‌های علی‌آبادکتول، رامیان و آزادشهر بازدید کردند.

معاون گردشگری استان گلستان افزود: این بازدید مشترک با هدف ارزیابی وضعیت بهداشت، ایمنی، کیفیت خدمات، رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی و همچنین بررسی نحوه ارائه خدمات در مراکز اقامتی انجام شد.

او ادامه داد: در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی وضعیت واحدهای اقامتی، نکات فنی، بهداشتی و اجرایی به مدیران و بهره‌برداران ارائه و بر رفع نواقص احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید شد.

قندهاری با تأکید بر تداوم نظارت‌های مشترک بر تأسیسات گردشگری استان بیان کرد: این بازدیدها به‌صورت مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود تا خدمات مطلوب، ایمن و باکیفیتی به گردشگران ارائه شود و زمینه افزایش رضایتمندی مسافران و ارتقای سطح خدمات گردشگری استان فراهم شود.

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کد خبر 1405042401726
ابوالفضل آذری
دبیر مهدی ارجمند

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