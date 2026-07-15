به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یربول احمداُف سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان به همراه زهرا آرمند فعال گردشگری قزاقستان، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، با فریدون فعالی دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های گردشگری میان استان گلستان و قزاقستان گفت‌وگو کردند.

فریدون فعالی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه گردشگری سلامت، بیان کرد: تعرفه خدمات درمانی و سلامت در استان گلستان در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار مناسب‌تر است و این مزیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری سلامت باشد.

او افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان آمادگی دارد با همکاری دفاتر خدمات مسافرتی، بیمارستان‌های فعال در حوزه گردشگری سلامت و بخش خصوصی، زمینه گسترش تعاملات و تبادل گردشگران سلامت میان دو کشور را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با بیان اینکه کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان از ظرفیت‌ها و اشتراکات فرهنگی ارزشمندی با ایران، به‌ویژه استان گلستان، برخوردار هستند، گفت: باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری‌های گردشگری بهره گرفت و کاستی‌های موجود در این حوزه را جبران کرد.

فعالی بر ضرورت طراحی بسته‌های سفر مشترک تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری میان دو کشور نیازمند تعامل بیشتر فعالان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و بخش خصوصی است تا با تعریف بسته‌های سفر متناسب، زمینه افزایش تبادل گردشگران فراهم شود.

او همچنین پرواز گرگان–آکتائو را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه گردشگری میان ایران و قزاقستان دانست و تصریح کرد: این خط پروازی می‌تواند نقش مؤثری در رونق صنعت گردشگری و افزایش مراودات میان دو کشور ایفا کند.

فعالی تأکید کرد: توسعه گردشگری میان استان گلستان و قزاقستان می‌تواند آغازگر فصلی نو در همکاری‌ها و تعاملات دو طرف باشد و با برنامه‌ریزی، هماهنگی و مشارکت فعالان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های عملیاتی برای افزایش تبادل گردشگر تبدیل کند.

در تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه به‌خوبی عمل نکرده‌ایم

در ادامه این دیدار، یربول احمداُف سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان، با اشاره به ظرفیت‌های موجود میان دو کشور گفت: در توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه آن‌گونه که شایسته است عمل نکرده‌ایم و باید این خلأ از طریق برگزاری نشست‌های مشترک و ارتباط مستمر میان فعالان گردشگری گلستان و قزاقستان برطرف شود.

او افزود: برگزاری شب‌های فرهنگی و رویدادهای مشترک می‌تواند نقش مهمی در تقویت شناخت متقابل، گسترش مراودات فرهنگی و در نهایت توسعه همکاری‌های گردشگری میان ایران و قزاقستان ایفا کند.

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