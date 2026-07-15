به گزارش خبرنکار میراث آریا، هفدهمین نشست «میز ملی گردشگری روستایی» به همت اداره‌کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با محوریت ارائه گزارش عملکرد روستاهای نماینده جمهوری اسلامی ایران در رقابت «بهترین روستاهای گردشگری جهان ۲۰۲۶»، روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه سال جاری در معاونت گردشگری برگزار شد.

این نشست با ریاست انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حضور حسن‌نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، ریکوند، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، علی‌نژاد، مدیرکل امور عدالت اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، خانه توسعه روستا و عشایر، جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور و مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های منتخب به صورت برخط برگزار شد.

در این جلسه، مدیران‌کل و کارشناسان هشت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های دارای روستاهای نامزد ثبت جهانی، گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و نیازهای اجرایی خود را در مسیر تحقق شاخص‌های اعلامی سازمان جهانی گردشگری ارائه کردند.

روستاهای ریاب از خراسان رضوی، گیسوم از گیلان، شانه‌تراش از مازندران، درک از سیستان و بلوچستان، موئیل از اردبیل، قلعه‌بالا از سمنان، مصر از اصفهان و پامنار از خوزستان، هشت روستای منتخب جمهوری اسلامی ایران برای حضور در فرآیند ارزیابی رقابت «بهترین روستاهای گردشگری جهان ۲۰۲۶» هستند.

در ادامه نشست، حسن‌نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، ریکوند، مدیرکل آموزش و ترویج این معاونت، علی‌نژاد، مدیرکل امور عدالت اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، سبزواری مدیرکل امور روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اسماعیل زیارتی نصرآبادی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، رضوی مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر، یاور عبیری مدیرعامل جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور و مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را برای ارتقای جایگاه روستاهای ایران در این رقابت جهانی ارائه کردند.

توسعه اقتصادی روستاها با تکیه بر مزیت‌های بومی

حسن‌نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به بازنگری سیاست‌های توسعه روستایی، بر ضرورت عبور از رویکرد صرفاً عمرانی و حرکت به سوی توسعه مبتنی بر مزیت‌های بومی، اشتغال پایدار و مشارکت مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی در سطح کشور شناسایی و برای هر منطقه متناسب با استعدادهای آن پروژه‌های اولویت‌دار تعریف شده است، اظهار کرد: معاونت توسعه روستایی آمادگی دارد از طریق تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و اجرای پروژه‌های زیرساختی، از روستاهای نامزد جهانی حمایت کرده و با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، زمینه رونق گردشگری، توسعه اشتغال و ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم سازد.

آموزش؛ حلقه تکمیل‌کننده توسعه گردشگری روستایی

در ادامه، ریکوند، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، بر اهمیت آموزش، توانمندسازی و انتقال دانش به مدیران محلی و جوامع روستایی تأکید کرد و آموزش را یکی از ارکان تحقق توسعه پایدار دانست.

وی با اشاره به نقش دهیاران، شوراهای اسلامی و فعالان محلی در تحقق اهداف توسعه گردشگری روستایی، بر طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک میان دستگاه‌های عضو میز ملی گردشگری روستایی تأکید کرد و گفت: ارتقای دانش مدیریتی، آشنایی با شاخص‌های سازمان جهانی گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت روستاهای ایران در رقابت‌های بین‌المللی خواهد داشت.

توسعه روستاها با محوریت هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

علی‌نژاد، مدیرکل امور عدالت اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری در توسعه روستایی، اظهار کرد: توسعه روستاها نباید صرفاً با شاخص‌های عمرانی سنجیده شود، بلکه تقویت هویت فرهنگی، سرمایه اجتماعی، مشارکت مردم و انسجام اجتماعی باید در متن برنامه‌های توسعه قرار گیرد.

وی از تدوین «شناسنامه فرهنگی و اجتماعی روستاها» با مشارکت معتمدان و جوامع محلی خبر داد و افزود: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی روستاها با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای و برندسازی فرهنگی، ضمن حفظ هویت بومی، نقش مؤثری در رونق گردشگری و افزایش شناخت نسل جوان از فرهنگ روستاهای ایران خواهد داشت.

استمرار نظارت و مشارکت مردم؛ ضامن موفقیت روستاهای جهانی

رضوی، مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر، با قدردانی از برگزاری مستمر نشست‌های میز ملی گردشگری روستایی، این جلسات را زمینه‌ساز شکل‌گیری تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: معرفی یک روستا به‌عنوان روستای برتر یا نامزد جهانی، آغاز مسیر توسعه است و آنچه اهمیت دارد، استمرار نظارت، ارزیابی و حفظ استانداردهای این روستاهاست.

وی همچنین بر نقش محوری مردم در توسعه گردشگری روستایی تأکید کرد و خواستار آموزش شوراهای اسلامی و دهیاران، تدوین دستورالعملی مشترک برای ایجاد رقابت میان روستاها و تشکیل گروه‌های ارزیابی مشترک برای پایش میدانی اقدامات استان‌ها شد.

حمایت هدفمند از روستاهای نامزد جهانی

مصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه میز ملی گردشگری روستایی، بر ضرورت تمرکز حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی بر پروژه‌های اولویت‌دار هر یک از روستاهای نامزد جهانی تأکید کرد.

وی ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی و محصولات بومی، هدایت هدفمند تسهیلات گردشگری و بوم‌گردی به روستاهای منتخب، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک برای دهیاران و مدیران محلی و ایجاد مرکز دائمی معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی در تهران را از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا برشمرد و خواستار مشارکت فعال همه دستگاه‌های عضو میز ملی در تکمیل پروژه‌های شاخص این روستاها شد.

توسعه روستاها؛ راهبردی ملی برای تحقق عدالت و توسعه پایدار

در بخش پایانی نشست، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه روستاها، به‌ویژه روستاهای نامزد ثبت جهانی، را از اولویت‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی تنها یک برنامه در حوزه گردشگری نیست، بلکه راهبردی مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع متوازن فرصت‌های توسعه، افزایش کیفیت زندگی روستاییان و کاهش پیامدهای ناشی از مهاجرت به کلان‌شهرهاست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت‌های اجتماعی از روستاییان، از جمله توسعه بیمه خدمات سلامت و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای جامعه روستایی، یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار و حفظ جمعیت در روستاهاست.

محسنی‌بندپی با تأکید بر اینکه روستاها یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند، ظرفیت‌های متنوع گردشگری روستایی از جمله گردشگری کشاورزی، گردشگری مزرعه، طبیعت‌گردی، گردشگری فرهنگی و بوم‌گردی را فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و صیانت از میراث فرهنگی دانست.

وی همچنین بر بهره‌گیری از تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه تجربه کشور چین در توسعه گردشگری روستایی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تسریع در تکمیل پرونده‌های روستاها، تمرکز بر شاخص‌های سازمان جهانی گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی، حفاظت از محیط‌زیست، مدیریت پسماند و صیانت از میراث فرهنگی تأکید کرد و این اقدامات را از مهم‌ترین عوامل موفقیت روستاهای ایران در رقابت‌های جهانی برشمرد.

معاون گردشگری کشور در پایان، ضمن قدردانی از مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو میز ملی گردشگری روستایی، از تلاش‌های مصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی و دبیر میز ملی گردشگری روستایی، و همکاران وی در پیگیری مستمر فرآیند آماده‌سازی پرونده‌های روستاهای نامزد جهانی تقدیر و ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاری‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، زمینه توسعه پایدار روستاها، رونق اقتصاد محلی، تقویت ماندگاری جمعیت، تحقق مهاجرت معکوس و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه گردشگری روستایی جهان بیش از پیش فراهم شود.

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