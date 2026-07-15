به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در ادامه بازدیدهای میدانی خود از طرح‌های گردشگری شهرستان بانه، از کمپ گردشگری و پروژه احداث مجتمع گردشگری سورین، مجتمع گردشگری آبشار در محدوده روستای هدف گردشگری سورین و همچنین هتل داوینکو این شهرستان بازدید و روند اجرای طرح‌ها و مسائل موجود را بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در نشست با مدیریت هتل داوینکو نیز ضمن بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و حمایت از فعالان حوزه گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه گردشگری اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از سرمایه‌گذاران این بخش در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کند و تلاش دارد با تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های گردشگری را فراهم کند.

طالب‌نیا افزود: در قالب بسته‌های حمایتی، تسهیلات ویژه‌ای برای احداث، تجهیز، تکمیل و توسعه تاسیسات و طرح‌های گردشگری به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و این حمایت‌ها نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرستان مرزی بانه، خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: بانه با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، بازارهای تجاری، روستاهای هدف گردشگری و موقعیت مرزی، از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان به شمار می‌رود و توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری در این شهرستان از اولویت‌های اداره‌کل است.

در جریان این بازدیدها، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های گردشگری، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، موانع اجرایی و نیازهای زیرساختی هر یک از طرح‌ها با حضور سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران مورد ارزیابی قرار گرفت.

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