۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان:

حمایت از سرمایه‌گذاران، محور توسعه زیرساخت‌های گردشگری بانه است

حمایت از سرمایه‌گذاران، محور توسعه زیرساخت‌های گردشگری بانه است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه، از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت سرمایه‌گذاری در شهرستان مرزی بانه است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در ادامه بازدیدهای میدانی خود از طرح‌های گردشگری شهرستان بانه، از کمپ گردشگری و پروژه احداث مجتمع گردشگری سورین، مجتمع گردشگری آبشار در محدوده روستای هدف گردشگری سورین و همچنین هتل داوینکو این شهرستان بازدید و روند اجرای طرح‌ها و مسائل موجود را بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در نشست با مدیریت هتل داوینکو نیز ضمن بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و حمایت از فعالان حوزه گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه گردشگری اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از سرمایه‌گذاران این بخش در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کند و تلاش دارد با تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های گردشگری را فراهم کند.

طالب‌نیا افزود: در قالب بسته‌های حمایتی، تسهیلات ویژه‌ای برای احداث، تجهیز، تکمیل و توسعه تاسیسات و طرح‌های گردشگری به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و این حمایت‌ها نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرستان مرزی بانه، خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: بانه با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، بازارهای تجاری، روستاهای هدف گردشگری و موقعیت مرزی، از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان به شمار می‌رود و توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری در این شهرستان از اولویت‌های اداره‌کل است.

در جریان این بازدیدها، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های گردشگری، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، موانع اجرایی و نیازهای زیرساختی هر یک از طرح‌ها با حضور سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران مورد ارزیابی قرار گرفت.

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کد خبر 1405042401767
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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