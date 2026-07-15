به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد محمد رضایی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان اظهار کرد: این شهرستان به واسطه موقعیت مرزی، جاذبههای طبیعی و گردشگری غنی، بازارهای موجود و ظرفیتهای فرهنگی، از توانمندیهای قابل توجهی برای توسعه برخوردار است.
فرماندار بانه افزود: برای استفاده مطلوب از این ظرفیتها باید با برنامهریزی مناسب، همکاری و همافزایی دستگاههای مربوطه، زمینه اجرای طرحهای زیرساختی و سرمایهگذاری در حوزه گردشگری فراهم شود.
او با تاکید بر نقش راهبری ادارهکل میراثفرهنگی در توسعه این حوزه، عنوان کرد: میراثفرهنگی باید با برنامهریزی و سکانداری بخش گردشگری، زمینه رونق این حوزه را فراهم کند و فرمانداری نیز با تمام توان از اجرای طرحهای مرتبط حمایت خواهد کرد.
محمدرضایی یادآور شد: در زمینه توسعه اقامتگاههای بومگردی، اجرای تورهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای شهرستان میتوان اقدامات مهمی انجام داد و از این طریق به رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی کمک کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان هم در این نشست با قدردانی از همراهی فرماندار بانه با برنامههای توسعهای این حوزه، گفت: حمایتهای فرمانداری، به ویژه در زمینه تخصیص اعتبار برای تکمیل کارگاه شالبافی آرمرده، نقش مهمی در پیشبرد طرحهای صنایعدستی شهرستان دارد.
پویا طالبنیا خواستار حمایت فرمانداری بانه برای تخصیص اعتبارات جهشی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل اجرای طرحهای گردشگری شد و اظهار کرد: توسعه آموزشهای صنایعدستی و حمایت از صنعتگران از اولویتهای مهم برای رونق این بخش است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان، با اشاره به ظرفیتهای شهر آرمرده به عنوان شهر ملی شالبافی کشور، افزود: تلفیق ظرفیت شالبافی این منطقه با طرحهایی مانند پرورش بز مرخز، زمینه ایجاد زنجیره تولید، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی شهرستان و استان را فراهم میکند.
او با اشاره به وجود بیش از ۱۵۰ اثر تاریخی در شهرستان بانه، افزود: با تامین اعتبارات لازم میتوان مطالعات و بررسیهای باستانشناسی این آثار را انجام داد و زمینه ثبت آنها در فهرست آثار ملی را فراهم کرد.
طالبنیا عنوان کرد: احداث موزه، تملک بناهای شاخص تاریخی و برنامهریزی برای حفاظت و نگهداری از این آثار از جمله اقداماتی است که با همکاری فرمانداری و تامین منابع اعتباری میتوان در شهرستان دنبال کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره بر ضرورت تمرکز بر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، یادآور شد: دستگاههای دولتی باید نقش سیاستگذاری، حمایت و تسهیلگری داشته باشند و با تعریف بستههای حمایتی، ارائه تسهیلات و ایجاد زیرساختهای لازم، زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کنند.
او همچنین ساماندهی خانهمسافرهای موجود در شهرستان را ضروری دانست و بیان کرد: صدور مجوز برای فعالیت این واحدها باید با رعایت ضوابط قانونی و هماهنگیهای لازم انجام شود تا از فعالیت خانهمسافرهای بدون مجوز و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.
طالبنیا با اشاره به دستور استاندار کردستان مبنی بر تعریف یک پروژه شاخص در هر شهرستان در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری یا صنایعدستی، گفت: پیشنهاد میشود پروژه ثبت جهانی شهر آرمرده با توجه به ظرفیتهای این شهر ملی به عنوان طرح شاخص شهرستان بانه تعریف شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان گفت: این مجموعه با تمرکز ویژه بر این پروژه و با حمایت فرمانداری و همکاری دستگاههای اجرایی، تلاش خواهد کرد زمینه تحقق یک اتفاق مهم در حوزه گردشگری و صنایعدستی بانه فراهم شود.
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