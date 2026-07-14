به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سقز، آخرین وضعیت اعتبارات، روند اجرای پروژهها، مسائل مربوط به ساختمان اداری، کارگاههای صنایعدستی و وضعیت نیروهای شاغل را بررسی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان سقز اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی برخوردار است و حفاظت از این میراث گرانبها مستلزم بررسیهای میدانی دقیق و بهرهگیری از تیمهای مجرب باستانشناسی برای شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی است.
او عنوان کرد: پیگیری وضعیت موزه شهرستان سقز باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا با تکمیل طرح محتوایی و اجرایی آن، این مجموعه فرهنگی در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.
طالبنیا با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری در سقز، افزود: تسریع در اجرای پروژههای گردشگری، رفع موانع موجود و پیگیری مجوزهای صادرشده، زمینه رونق صنعت گردشگری، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در این شهرستان را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستات همچنین حمایت از هنرمندان صنایعدستی را از اولویتهای ادارهکل برشمرد و افزود: با تسهیل امور فعالان این حوزه، حمایت از صنعتگران و برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، میتوان زمینه ارتقای جایگاه صنایعدستی و توسعه اقتصاد محلی را بیش از پیش فراهم کرد.
او با تاکید بر رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداره شهرستان سقز، یادآور شد: رفع موانع موجود، تقویت زیرساختهای اداری و تامین اعتبارات مورد نیاز، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از میراثفرهنگی، با جدیت پیگیری خواهد شد.
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