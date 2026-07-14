به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ضیاالدین نعمانی روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ در نشست با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: دغدغه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست به‌صورت دقیق مطرح و مشخص شد که برای تحقق برنامه‌های این حوزه باید از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بهره گرفت.

فرماندار سقز افزود: این‌گونه نشست‌ها نباید تنها جنبه توجیهی داشته باشد، بلکه باید به محلی برای ایده‌پردازی، هم‌اندیشی و استفاده از توانمندی دستگاه‌های مرتبط و فعالان این حوزه تبدیل شود.

او معرفی و تبلیغ جاذبه‌های گردشگری شهرستان، به‌ویژه مجموعه تاریخی زیویه را از اولویت‌های مهم دانست و عنوان کرد: می‌توان با تعریف «هفته زیویه» در تقویم رویدادهای شهرستان، گام مهمی در معرفی این ظرفیت ارزشمند تاریخی و گردشگری برداشت.

نعمانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری، از آمادگی فرمانداری برای حمایت و پیگیری تعاملات میان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران خبر داد و خواستار پیگیری موضوعات مطرح شده تا حصول نتیجه شد.

فرماندار سقز همچنین توسعه صنایع‌دستی را از محورهای مهم توسعه اقتصادی شهرستان برشمرد و یادآور شد: ایجاد شهرک صنایع‌دستی و گردشگری در سقز با همکاری دستگاه‌های مربوطه در حال پیگیری است و شناسایی مکان مناسب برای اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت تامین اعتبارات و تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با محوریت فرمانداری تاکید کرد.

پویا طالب‌نیا، ایجاد موزه باستان‌شناسی، راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از مهم‌ترین نیازهای شهرستان سقز عنوان کرد و گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، مطالعات و پیگیری‌های لازم را برای اجرای این برنامه‌ها انجام داده و آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

در پایان این نشست، گزارشی از مطالعات، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیشنهادی برای توسعه ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سقز ارائه شد.

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