به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در سقز و بازدید از بناهای تاریخی این شهرستان اظهار کرد: در جریان بازدید میدانی از پروژههای اولویتدار شهرستان سقز، نیازمندیهای فنی و اعتباری برای تکمیل طرحهای محتوایی و اجرایی پروژههای مورد تفاهم ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و فرمانداری ویژه این شهرستان بررسی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: در این بازدید، روند اجرای طرح توسعه و تکمیل موزه شهر سقز و همچنین ایجاد گذر فرهنگی از مسجد دومناره تا مسجد شیخ مظهر مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در اجرای این پروژهها بررسی شد.
او با بیان اینکه این طرحها نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی سقز و توسعه گردشگری شهری دارند، عنوان کرد: تکمیل زیرساختهای فرهنگی و گردشگری این شهرستان از اولویتهای ادارهکل است و اجرای این پروژهها با همکاری و همافزایی فرمانداری ویژه و سایر دستگاههای اجرایی دنبال میشود.
طالبنیا بیان کرد: تامین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع فنی پروژهها، زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از این ظرفیتهای ارزشمند را فراهم کرده و به رونق گردشگری، احیای بافت تاریخی و افزایش حضور گردشگران در شهر سقز کمک کند.
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