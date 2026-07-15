به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵در نشست با کارکنان اداره یراث‌فرهنگی بانه، بر ضرورت بررسی و پیگیری مسائل و مطالبات حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان این اداره با وجود محدودیت‌ها و کمبودهای موجود گفت: پیشبرد برنامه‌ها و انجام ماموریت‌های مجموعه میراث‌فرهنگی نیازمند تعامل، همکاری و همراهی تمامی بخش‌های اداره‌کل و شهرستان‌هاست.

او او اظهار کرد: تکریم کارکنان و ارباب‌رجوع از اولویت‌های مجموعه میراث‌فرهنگی است و تلاش می‌کنیم با تقویت همکاری‌ها و رفع موانع موجود، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر را فراهم کنیم.

طالب‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان بانه در حوزه‌های تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: این شهرستان از توانمندی‌های ارزشمندی برخوردار است و باید با معرفی بیشتر جاذبه‌ها، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی، مسیر توسعه و رونق آن را هموار کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین پیگیری احداث کارگاه شالبافی آرمرده، تملک یا واگذاری بناهای شاخص تاریخی، حمایت از صنعتگران صنایع‌دستی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی فعالان این حوزه از تسهیلات و بیمه را از اولویت‌های کاری عنوان کرد.

او یادآور شد: حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی علاوه بر حفظ و احیای هنرهای بومی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان بانه دارد.

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