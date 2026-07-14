به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از موزه حمام تاریخی حاج صالح سقز، مسجد تاریخی روستای ترجان و موزه خصوصی مشاهیر این روستا، اظهار کرد: صیانت از بناهای تاریخی و حمایت از موزه‌های خصوصی با جدیت در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در بازدید از موزه حمام تاریخی حاج صالح سقز بر ضرورت تعیین تکلیف و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه تاکید کرد و افزود: با برنامه‌ریزی، تامین نیازهای فنی و اعتباری و اجرای اقدامات موثر، این موزه تاریخی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل برسد.

او با اشاره به نقش موزه‌ها در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت مناطق، عنوان کرد: تکمیل و فعال‌سازی این مجموعه می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های تاریخی شهرستان سقز و رونق گردشگری فرهنگی منطقه نقش مهمی ایفا کند.

طالب‌نیا همچنین در بازدید از مسجد تاریخی روستای ترجان، بر ضرورت اجرای طرح مرمتی اصولی برای حفاظت از این بنای ارزشمند تاکید کرد و یادآور شد: بخش‌هایی از بنا نیازمند مرمت و بازسازی بر اساس ضوابط و اصول فنی است تا اصالت اثر حفظ و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین با حضور در موزه خصوصی مشاهیر روستای ترجان و دیدار با سیدعارف سیادت، بنیان‌گذار این موزه، از تلاش‌های او در گردآوری، حفظ و معرفی آثار، اسناد و مفاخر منطقه قدردانی کرد.

طالب‌نیا، موزه‌های خصوصی را ظرفیتی ارزشمند برای مشارکت مردم در حفظ و معرفی میراث فرهنگی دانست و بر حمایت از این ابتکارهای فرهنگی در راستای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی استان تاکید کرد.

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