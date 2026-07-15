۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان:

توسعه شالبافی آرمرده با حمایت از صنعتگران و تکمیل زیرساخت‌ها دنبال می‌شود

توسعه شالبافی آرمرده با حمایت از صنعتگران و تکمیل زیرساخت‌ها دنبال می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با تاکید بر جایگاه ویژه آرمرده به عنوان شهر ملی شالبافی کشور، گفت: توسعه این هنر ارزشمند با حمایت از صنعتگران، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های مربوطه دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵در جریان بازدید از پروژه احداث کارگاه صنایع‌دستی شالبافی آرمرده شهرستان بانه که با همراهی بخشدار مرکزی انجام شد، اظهار کرد: آرمرده از ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه صنایع‌دستی به شمار می‌رود و در سال ۱۳۹۹ به عنوان شهر ملی شالبافی کشور به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: با توجه به این عنوان ملی و پیشینه ارزشمند هنر شالبافی در این منطقه، لازم است با نگاهی ویژه، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌های مربوطه، پروژه احداث کارگاه صنایع‌دستی این شهر در اولویت قرار گیرد.

او عنوان کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت صنعتگران، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی، نقش مهمی در پایداری و رونق این هنر بومی دارد.

طالب‌نیا بر تسهیل امور، رفع موانع موجود و حمایت از فعالان حوزه شالبافی تاکید کرد و یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان در راستای تقویت شهرهای ملی صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان این حوزه، اقدامات لازم را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، در ادامه از کارگاه‌های شالبافی آرمرده بازدید و ضمن گفت‌وگو با صنعتگران، در جریان مسائل و نیازهای آن‌ها قرار گرفت.

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کد خبر 1405042401698
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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