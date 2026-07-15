به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵در جریان بازدید از پروژه احداث کارگاه صنایع‌دستی شالبافی آرمرده شهرستان بانه که با همراهی بخشدار مرکزی انجام شد، اظهار کرد: آرمرده از ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه صنایع‌دستی به شمار می‌رود و در سال ۱۳۹۹ به عنوان شهر ملی شالبافی کشور به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: با توجه به این عنوان ملی و پیشینه ارزشمند هنر شالبافی در این منطقه، لازم است با نگاهی ویژه، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌های مربوطه، پروژه احداث کارگاه صنایع‌دستی این شهر در اولویت قرار گیرد.

او عنوان کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت صنعتگران، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی، نقش مهمی در پایداری و رونق این هنر بومی دارد.

طالب‌نیا بر تسهیل امور، رفع موانع موجود و حمایت از فعالان حوزه شالبافی تاکید کرد و یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان در راستای تقویت شهرهای ملی صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان این حوزه، اقدامات لازم را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، در ادامه از کارگاه‌های شالبافی آرمرده بازدید و ضمن گفت‌وگو با صنعتگران، در جریان مسائل و نیازهای آن‌ها قرار گرفت.

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