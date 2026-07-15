به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از حمام تاریخی مرزبانی و قبرستان تاریخی بانه، بر ضرورت حفاظت، ساماندهی و بهره‌برداری فرهنگی از آثار تاریخی این شهرستان تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، با اشاره به ثبت ملی قبرستان تاریخی بانه اظهار کرد: این مجموعه از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود و با هدف معرفی مفاخر و شخصیت‌های تاثیرگذار منطقه، احداث موزه روباز مشاهیر در این مکان با همکاری شهرداری بانه برنامه‌ریزی شده است.

طالب‌نیا افزود: اجرای این طرح علاوه بر حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان، به توسعه گردشگری فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی و تبدیل این مجموعه به یکی از جاذبه‌های شاخص بانه کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان همچنین در بازدید از حمام تاریخی مرزبانی بانه، بر لزوم حفظ، مرمت و احیای این بنای تاریخی تاکید عنوان کرد: صیانت از بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها در توسعه گردشگری، از اولویت‌های این اداره‌کل است و برنامه‌ریزی لازم برای حفظ و بهره‌برداری مناسب از این اثر تاریخی انجام خواهد شد.

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