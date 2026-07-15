۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷

موزه روباز مشاهیر در قبرستان تاریخی بانه احداث می‌شود

موزه روباز مشاهیر در قبرستان تاریخی بانه احداث می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: با توجه به ثبت ملی قبرستان تاریخی بانه و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این مجموعه، احداث موزه روباز مشاهیر با همکاری شهرداری بانه در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از حمام تاریخی مرزبانی و قبرستان تاریخی بانه، بر ضرورت حفاظت، ساماندهی و بهره‌برداری فرهنگی از آثار تاریخی این شهرستان تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، با اشاره به ثبت ملی قبرستان تاریخی بانه اظهار کرد: این مجموعه از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود و با هدف معرفی مفاخر و شخصیت‌های تاثیرگذار منطقه، احداث موزه روباز مشاهیر در این مکان با همکاری شهرداری بانه برنامه‌ریزی شده است.

طالب‌نیا افزود: اجرای این طرح علاوه بر حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان، به توسعه گردشگری فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی و تبدیل این مجموعه به یکی از جاذبه‌های شاخص بانه کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان همچنین در بازدید از حمام تاریخی مرزبانی بانه، بر لزوم حفظ، مرمت و احیای این بنای تاریخی تاکید عنوان کرد: صیانت از بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها در توسعه گردشگری، از اولویت‌های این اداره‌کل است و برنامه‌ریزی لازم برای حفظ و بهره‌برداری مناسب از این اثر تاریخی انجام خواهد شد.

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کد خبر 1405042401762
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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