به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا مسافر روز سوم خرداد همزمان با هفته میراث فرهنگی، و سالروز آزادسازی خرمشهر در نشستی که با مدیرکل، معاونان و روسای شهرستان این اداره‌کل در سالن جلسات معاونت میراث فرهنگی برگزار شد، با تأکید بر جلب اعتماد و افزایش رضایت مردمی از طریق سامانه‌های نظارتی و خدمات‌رسان، گفت: سامانه‌هایی که امکان ارتباط مستقیم مردم با سازمان را فراهم می‌کنند، در شناسایی نقاط قوت و ضعف، گلوگاه‌های فساد نقش بسزایی دارند و گامی مهم برای برنامه ریزی و تصمیم گیری سریع در راستای بهبود شرایط و ارائه خدمات مطلوب‌تر برمی دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی در ادامه به تشریح جزئیات سامانه «فواد» پرداخت و آن را ابزاری برای نظارت مستقیم مردم بر ارایه خدمات توصیف کرد و افزود: این سامانه هشت محور اصلی را تحت پوشش دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به غیبت کارکنان هنگام مراجعه شهروندان، عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی قوانین، تأخیر در ارائه خدمات و رفتار نامناسب با شهروندان، موکول کردن کار به روزهای اتی، اشاره کرد.

او با اشاره به یافته‌های حاصل از راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد درصد قابل‌توجهی از شهروندان از کیفیت ارائه خدمات در نظام اداری رضایت کافی ندارند. این نارضایتی‌ها که عمدتاً ناشی از پیچیدگی‌های سیستمی و نبود سازوکار متمرکز برای پیگیری سریع شکایات بوده است، می‌تواند موجب بروز مشکلات در سطح جامعه شود. سامانه فواد به دلیل ماهیت اجرایی خود، از اهمیت زیادی در رفع این چالش‌ها برخوردار است.

مسافر افزود: بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر سازمان است که خوشبختانه در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این بخش با رویکرد راهنمایی و مشاوره‌ای فعالیت کرده است.

مسافر تصریح کرد: مدیران، کارکنان و کارشناسان باید احساس کنند که بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات در کنار آن‌هاست، نه در مقابل آن‌ها؛ این مجموعه به عنوان مشاور امین در خدمت همه بخش‌های سازمان عمل می‌کند.

او با اشاره به نقش دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات در پیگیری موضوعات مرتبط با ادارات‌کل استانی گفت: یکی از محورهای مهم فعالیت این دفتر، توجه به مسائل ادارات‌کل استانی و تعامل مستمر با آن‌هاست و برگزاری این نشست نیز در همین راستا انجام شده است.

مسافر در ادامه بیان کرد: وظیفه دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات، روشن کردن مسیر و ارائه راهنمایی است تا روند رو به رشد هر دستگاه و سازمان در مسیر صحیح و هموار دنبال شود.

او با تأکید بر تمایز کلیدی سامانه فواد در زمان‌بندی رسیدگی به شکایات افزود: هیچ شکایتی بدون رسیدگی و حصول نتیجه رها نخواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، سیدمیکائیل موسوی با اشاره به جان‌فشانی همکاران حوزه میراث‌فرهنگی در دوران دفاع مقدس گفت: در عملیات رمضان، مرحوم تقی حاتمی، از همکاران یگان حفاظت، در حین خنثی‌سازی بمب به شهادت رسیدند. همچنین چهار فعال حوزه گردشگری استان و چهار صنعتگر صنایع‌دستی نیز در این دوران به فیض شهادت نائل شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: خوشبختانه در دوران جنگ، تمامی ابنیه تاریخی استان زنجان سالم ماندند و هیچ اثر تاریخی در این استان دچار تخریب نشد.

