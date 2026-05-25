به گزارش خبرنگار میراث آریا، ولی تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری، با اشاره به رشد شتابان اقامتگاههای بومگردی در سالهای اخیر اظهار کرد: با توجه به نقش راهبردی این واحدها در توسعه اقتصاد روستایی و حفظ میراث فرهنگی، ضرورت داشت دورهای تخصصی و مهارتمحور برای فعالان این حوزه تدوین شود.
او با تأکید بر اینکه کیفیت مدیریت بومگردیها مستقیماً بر رضایت گردشگران و پایداری کسبوکارها اثرگذار است، افزود: سرفصلهای این دوره در یک کارگروه فنی و با مشارکت نخبگان دانشگاهی، تشکلهای حرفهای و مدیران باتجربه این صنعت نهایی شده است تا تمامی نیازهای مهارتی بهرهبرداران را پوشش دهد.
تیموری درباره جزئیات این برنامه آموزشی گفت: این دوره در مجموع شامل ۴۸ ساعت آموزش (۲۸ ساعت نظری و ۲۰ ساعت عملی) است. بخش عملی به منظور انتقال تجربه مستقیم، در محیط واقعی اقامتگاههای بومگردی برگزار میشود تا فراگیران با استانداردهای پذیرش، میزبانی، بهداشت و ایمنی بهطور ملموس آشنا شوند.
او محورهای اصلی این آموزشها را شامل «اصول گردشگری پایدار»، «قوانین و مقررات فعالیت»، «مدیریت عملیات و بازاریابی» و «تابآوری در بحران» برشمرد و تصریح کرد: موضوعات حیاتی نظیر مدیریت پسماند، انرژی، تعامل با جامعه محلی و رعایت اصالت تجربه گردشگری در صدر اولویتهای این دوره قرار دارد.
مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری خاطرنشان کرد: این دوره نهتنها برای مدیران و متقاضیان راهاندازی بومگردی، بلکه برای دهیاران، مدیران محلی و تمامی علاقهمندان به فعالیت در حوزه گردشگری پایدار طراحی شده است.
تیموری در پایان ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ و اجرای این دوره در استانها، شاهد حرفهایسازی مدیریت بومگردیها، افزایش سطح رضایتمندی گردشگران و تقویت پیوند میان اقتصاد گردشگری و صیانت از هویت بومی مقاصد باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما