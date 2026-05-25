۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

دوره آموزشی «مدیریت حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی» ابلاغ شد

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری از ابلاغ دوره آموزشی کوتاه‌مدت «مدیریت حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی» خبر داد. این دوره که با هدف استانداردسازی خدمات و بهبود تجربه گردشگران طراحی شده، از این پس به عنوان پیش‌شرط الزامی در فرایند صدور کارت مدیریت این واحدها در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ولی تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری، با اشاره به رشد شتابان اقامتگاه‌های بوم‌گردی در سال‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به نقش راهبردی این واحدها در توسعه اقتصاد روستایی و حفظ میراث فرهنگی، ضرورت داشت دوره‌ای تخصصی و مهارت‌محور برای فعالان این حوزه تدوین شود.

او با تأکید بر اینکه کیفیت مدیریت بوم‌گردی‌ها مستقیماً بر رضایت گردشگران و پایداری کسب‌وکارها اثرگذار است، افزود: سرفصل‌های این دوره در یک کارگروه فنی و با مشارکت نخبگان دانشگاهی، تشکل‌های حرفه‌ای و مدیران باتجربه این صنعت نهایی شده است تا تمامی نیازهای مهارتی بهره‌برداران را پوشش دهد.

تیموری درباره جزئیات این برنامه آموزشی گفت: این دوره در مجموع شامل ۴۸ ساعت آموزش (۲۸ ساعت نظری و ۲۰ ساعت عملی) است. بخش عملی به منظور انتقال تجربه مستقیم، در محیط واقعی اقامتگاه‌های بوم‌گردی برگزار می‌شود تا فراگیران با استانداردهای پذیرش، میزبانی، بهداشت و ایمنی به‌طور ملموس آشنا شوند.

او محورهای اصلی این آموزش‌ها را شامل «اصول گردشگری پایدار»، «قوانین و مقررات فعالیت»، «مدیریت عملیات و بازاریابی» و «تاب‌آوری در بحران» برشمرد و تصریح کرد: موضوعات حیاتی نظیر مدیریت پسماند، انرژی، تعامل با جامعه محلی و رعایت اصالت تجربه گردشگری در صدر اولویت‌های این دوره قرار دارد.

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری خاطرنشان کرد: این دوره نه‌تنها برای مدیران و متقاضیان راه‌اندازی بوم‌گردی، بلکه برای دهیاران، مدیران محلی و تمامی علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه گردشگری پایدار طراحی شده است.

تیموری در پایان ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ و اجرای این دوره در استان‌ها، شاهد حرفه‌ای‌سازی مدیریت بوم‌گردی‌ها، افزایش سطح رضایت‌مندی گردشگران و تقویت پیوند میان اقتصاد گردشگری و صیانت از هویت بومی مقاصد باشیم.

