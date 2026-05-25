بهگزارش خبرنگار میراثآریا، طرح پژوهشی «موزه مردمشناسی تاریخ شفاهی؛ چالشها و پرسشها» حاصل مجموعهای از گفتوگوها و هماندیشیها با پیشکسوتان مردمشناسی، موزهداران و پژوهشگرانی است که خود از نزدیک در جریان شکلگیری و تحول موزههای مردم شناسی کشور بودهاند.
مریم پهلوان شریف، کارشناس ارشد پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در تشریح این طرح پژوهشی گفت: این طرح، در واقع، بخشی ازتاریخ شفاهی مردمشناسی ایران را در برمیگیرد و روایتهایی ارزشمند از تجربههای زیسته، دغدغهها، چالشها و پرسشهای این حوزه را ثبت و بازخوانی میکند. در این گفتوگوها، بر این نکته تأکید شده است که پایهگذاری و گسترش موزه مردمشناسی، نه صرفاً یک اقدام فرهنگی، بلکه وظیفهای ملی است؛ ضرورتی که در جهان امروز، همزمان با گسترش صورتهای صنعتی و کمرنگشدن برخی عناصر کهن زندگی بشر، اهمیتی دوچندان یافته است. از این منظر، موزه مردمشناسی میتواند آیینهای از تنوع فرهنگی و در عین حال بستری برای تقویت وحدت و همبستگی ملی باشد.
او افزود: در این میان، مردمشناسی نقشی بنیادین در موزهها ایفامیکند؛ زیرا این دانش، امکان فهم عمیقتر فرهنگهای محلی،شیوههای زیست، آیینها، باورها و بازنمایی درستتر میراث ناملموس را فراهم میسازد. حضور نگاه مردمشناسانه در موزه، سبب میشود که اشیا و مجموعهها صرفا بهعنوان آثار تاریخی دیده نشوند، بلکه به منزله نشانههایی از زندگی، حافظه جمعی و معانی فرهنگی یک جامعه مورد خوانش قرار گیرند. از اینرو، مردمشناسی میتواند در غنای محتوایی موزهها، تفسیردقیقتر میراث فرهنگی و پیوند دادن مخاطب امروز با گذشته نقشی مهم داشته باشد.
پهلوان شریف اظهارکرد: این پژوهش، علاوه بر ثبت دیدگاههای پیشکسوتان مردمشناس و صاحبنظران این حوزه، کوشیده است زمینهای برای تأمل دوباره درباره نسبت موزه، فرهنگ، حافظه جمعی و هویت ملی فراهم آورد. گفتنی است این طرح بهصورت کتاب نیز آماده انتشار است.
