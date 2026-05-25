به گزارش میراث آریا، چهارمین نمایشگاه دوخت‌های سنتی ایران با عنوان «سوکا» همزمان با فرارسیدن هفته میراث فرهنگی، با هدف آشنایی مخاطبان با جلوه‌های میراث ملموس و ناملموس، معرفی ظرفیت‌های کاربردی‌سازی هنرهای سنتی و بازنمایی بخشی از هویت فرهنگی اقوام ایرانی، به همت مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و با همکاری معاونت فناوری و کاربردی‌سازی، کانون فرهنگی دایا و مؤسسه فرهنگی ـ هنری آوای نصر ایرانیان برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی، مجموعه‌ای متنوع از آثار پارچه‌ای، پوشاک و تولیدات هنری شامل حدود ۱۰ تابلو، ۲۰ اثر رومیزی، ۲۰ آرایه‌های پوشش، ۷ دست پوشاک رودوزی‌شده و ۴۰ عروسک بومی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. آثار گردآوری‌شده از استان‌ها و شهرهای مختلف کشور از اصفهان، کاشان، خوزستان و ماهشهر گرفته تا کرمان، یزد، آذربایجان، هرمزگان، اردبیل، مازندران، گرگان، سیستان و بلوچستان، گیلان، خراسان و همدان، نمایی گسترده از تنوع فرهنگی و هنری ایران را به نمایش می‌گذارد.

یکی از بخش‌های شاخص نمایشگاه «سوکا» تنوع تکنیک‌های دوخت و سوزن‌دوزی به‌کاررفته در آثار است؛ هنرهایی همچون سکه‌دوزی، ده‌یک‌دوزی، بلوچی‌دوزی، گراف‌دوزی، شماره‌دوزی، سیاه‌دوزی، بخارادوزی، پته‌دوزی، آینه‌دوزی، گلابتون‌دوزی، کوک‌دوزی، منجوق‌دوزی، پولک‌دوزی، ابریشم‌دوزی، رشتی‌دوزی و تفرشی‌دوزی که هریک بخشی از میراث ناملموس و هویت هنری مناطق مختلف ایران را بازتاب می‌دهند. برگزارکنندگان این نمایشگاه تلاش کرده‌اند با گردآوری این آثار، تصویری زنده از پیوند هنر، تاریخ و زندگی روزمره اقوام ایرانی ارائه کنند.

بخش عروسک‌های بومی نیز از دیگر بخش‌های مورد توجه این رویداد فرهنگی است. این عروسک‌ها تنها جنبه تزئینی ندارند، بلکه روایتگر سبک زندگی، پوشش محلی و شیوه‌های دوخت سنتی در مناطق مختلف کشور هستند. لباس این عروسک‌ها با دقت و بر اساس الگوهای تاریخی و بومی طراحی شده و امکان آشنایی مخاطبان با جزئیات پوشاک سنتی ایران را فراهم می‌کند.

در میان آثار ارائه‌شده، عروسک‌های «اعلا» و «رعنا» از ابرکوه یزد به‌عنوان نمونه‌های شاخص معرفی شده‌اند؛ این آثار با هنر سیاه‌دوزی یزد تزئین شده‌اند، هنری با قدمتی بیش از یک قرن که از نمونه‌های ارزشمند میراث ناملموس کشور به شمار می‌رود.

برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کردند با وجود ثبت‌نام تعداد زیادی از هنرمندان، برخی به دلیل شرایط موجود موفق به ارسال آثار خود نشدند، اما آثار حاضر همچنان بازتاب‌دهنده تلاش هنرمندانی است که در حفظ و انتقال مهارت‌های سنتی و بومی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

چهارمین نمایشگاه «سوکا» در مجموع تلاشی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده دوخت‌های سنتی ایران، تقویت ارتباط میان پژوهش و کاربردی‌سازی هنرهای سنتی و آشنایی بیشتر مخاطبان با ارزش‌های فرهنگی نهفته در این هنر دیرپا به شمار می‌رود.

گفتنی است از آنجا که تداوم فعالیت نهادهای فرهنگی در زمان بحران، نوعی حفاظت از حافظه تاریخی و میراث ناملموس و تأکید بر تداوم حیات اجتماعی و هویت ملی است، مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با وجود چالش‌های موجود، در جهت تحقق رسالت خود، اقدام به دعوت از هنرمندان سراسر کشور و برگزاری این نمایشگاه کرده است.

