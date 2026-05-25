علی دارابی در پیامی درگذشت والده علیرضا تابش را تسلیت گفت

به گزارش میراث آریا، متن پیام تسلیت علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور برای درگذشت والده علیرضا تابش بدین شرح است:
برادر گرامی، جناب آقای علیرضا تابش
مدیرعامل محترم هلدینگ هگتا
درگذشت مادر گرامیتان موجب تأثر و تألم فراوان شد.
بیتردید مادران، سرچشمه مهر، صبوری و برکت در خانوادهاند و فقدان این نعمت بزرگ، اندوهی عمیق و جانکاه به همراه دارد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترمتان، این مصیبت را به جنابعالی و بازماندگان تسلیت عرض میکنم. از خدای بزرگ برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.
علی دارابی
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور
۴ خرداد ۱۴۰۵
