به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه، علیرضا قلینژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردیسازی و منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه، از پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، پژوهشکدهها، آزمایشگاهها، کارگاهها و طرحهای پژوهشی بازدید کرد.
او در گفتوگو با اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان پژوهشگاه با تقدیر از فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و هنرهای ملی(سنتی) بر توان علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری تأکید کرد.
محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه نیز در جریان این بازدید با ارائه گزارش مختصری از دستاوردهای علمی این مرکز با تأکید بر جایگاه حاکمیتی پژوهشگاه، به تشریح فعالیتهای در دست اقدام پژوهشگاه اعم از تکمیل نقشه و اطلسهای پژوهشگاه، پروژههای باستانشناسی در سراسر کشور، اجرای طرحهای پژوهشی در حوزههای میراث معماری و شهری، حفاظت و مرمت، مردمشناسی، زبانشناسی و ...، بهروزرسانی سامانه نشریات، تجهیز و اتصال آزمایشگاهها به شبکه آزمایشگاهی کشور، کابردیسازی و آیندهنگاری پژوهشهای میراثفرهنگی و گردشگری، حمایت از استارتاپهای حوزه میراثفرهنگی و گردشگری و ... پرداخت.
در ادامه این بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بازدید از نمایشگاه چهارمین دوره نمایشگاه دوخت سوکا که به مناسبت هفته میراثفرهنگی در پژوهشگاه برپاست، طی نشستی صمیمانه با ریاست پژوهشگاه و معاونان در جریان اقدامات علمی-پژوهشی پژوهشگاه قرار گرفت و با مهم برشمردن فعالیتهای پژوهشی بر اهمیت جایگاه حاکمیتی و مرجعیت این مرکز و تداوم این اقدامات تأکید کرد.
