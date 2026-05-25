علی دارابی در پیامی درگذشت والده رسول صدرعاملی را تسلیت گفت

به گزارش میراث آریا، در متن پیام تسلیت علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور به مناسبت درگذشت والده رسول صدرعاملی کارگردان و تهیهکننده سینما و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره چندرسانهای میراثفرهنگی بدین شرح است:
هنرمند گرامی، جناب آقای رسول صدرعاملی
درگذشت مادر مکرمهتان، بانوی مؤمن و صبور و مادر شهید، موجب اندوه فراوان شد.
بیتردید تربیت فرزندان شایسته و تقدیم شهید در راه عزت و سربلندی این سرزمین، نشانه ایمان، ایثار و بزرگواری آن بانوی فقید است و نام و یاد ایشان در خاطر مردم قدرشناس ایران ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده معزز، از خدای یزگ برای آن مرحومه علو درجات و همجواری با فرزند شهیدش و برای بازماندگان گرامی، صبر و اجر مسئلت میکنم.
علی دارابی
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور
۴ خرداد ۱۴۰۵
