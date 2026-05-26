به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر نقش بنیادین پژوهشگاه به عنوان یک مرکز مرجع در حوزه میراث گران‌سنگ و گسترده ایران، بر جایگاه آن صحه گذاشت و گفت: پژوهشگران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه با تولیدات علمی در قالب طرح‌های پژوهشی، مقاله و کتاب نسبت به استاندارد سازی و تدوین راهبردهای پژوهشی و اجرایی در حوزه های میراث‌فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه، با تأیید فعالیت پژوهشگاه با منابع محدود، بر تداوم و توسعه فعالیت این نهاد پژوهشی تأکید کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به مرجعیت حاکمیتی پژوهشگاه در انجام پژوهش‌های مختلف میراث‌فرهنگی و گردشگری به عدم توجه سایر نهادهای مرتبط به مرجعیت این نهاد منحصربفرد اشاره و توضیح داد : یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح شده، عدم پایبندی سایر سازمان‌ها به دستاوردها و دستورالعمل‌های پژوهشگاه است، این امر منجر به تغییرات و مداخلات غیرمجاز در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور شده است و فعالیت‌هایی بدون اطلاع از ظرفیت‌های پژوهشگاه صورت می‌گیرد.

او در بیان پیشنهادات و توصیه‌ها به ابلاغ جایگاه و نقش پژوهشگاه بعنوان مرجع حاکمیتی پژوهش‌های میراث‌فرهنگی کشور اشاره کرد و پیشنهاد داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش و جایگاه حاکمیتی پژوهشگاه را به همه سازمان‌های ذیربط ابلاغ کند تا ظرفیت پژوهشگاه به طور شفاف اعلام و زمینه ارئه خدمات پژوهشگاه در این راستا بیش از پیش فراهم شود. هدف از این اقدام، اطمینان از پای‌بندی همه دستگاه‌های ذیربط به اسناد و دستورالعمل‌های مصوب علمی و اجرایی پژوهشگاه است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه همچنین برای الزام‌آور کردن تصمیمات، پیشنهاد داد تا سند راهبردی مصوب هیأت امنای پژوهشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شود، زیرا که این امر به تصمیمات پژوهشگاه وزن و قدرت اجرایی بیشتری در تمامی ارکان حکومت می‌بخشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در صورت تصویب این سند در شورا تمامی دستگاه ها ملزم به تبعیت شده و دولت های بعدی نیز قادر به تغییر آن نیستند. همانطور که شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سال اخیر سند صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و موزه داری را با کمک وزارت میراث‌فرهنگی به تصویب رسانده و سند گردشگری هم در مسیر نهایی شدن است تصویب این سند از سوی شورا می تواند راهگشا باشد.

او بر لزوم ارتقا و مدرن‌سازی تجهیزات پژوهشگاه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، برای ارتقای توانمندی‌های پژوهشی تأکید کرد.

حجت الاسلام خسروپناه در ادامه خواستار رسیدگی و اصلاح، نوسازی و مرمت‌های غیر استاندارد در اماکن تاریخی و مذهبی شد و توصیه کرد دبیرخانه شورا توسط پژوهشگاه از چنین مواردی مطلع شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

او در پایان قول حمایت کامل شورای عالی انقلاب فرهنگی را از پژوهشگاه و ابتکارات مهم آن در جهت حفظ میراث غنی فرهنگی ایران اعلام کرد.

