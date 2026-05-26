اجرای راه دسترسی از جاده نمرود به منطقه نمونه گردشگری سلمان تصویب شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: جلسه بررسی راه دسترسی منطقه نمونه گردشگری سلمان در سازمان محیط‌زیست با حضور کارشناسان و نمایندگان معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله محیط‌زیست، اداره راهداری و شهرسازی، اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان تهران و فرمانداری فیروزکوه برگزار شد. در این نشست، موضوع ایجاد راه دسترسی از جاده نمرود به این منطقه نمونه گردشگری به‌عنوان یکی از مناطق مستعد توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی، اجرای آن به تصویب رسید.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران افزود: این پروژه عمرانی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان فیروزکوه در آینده‌ای نزدیک ایفا کند. شهرستان فیروزکوه که در منتهی‌الیه شمال‌شرقی استان تهران واقع شده است، به دلیل ویژگی‌های خاص آب‌وهوایی و اقلیمی که شامل زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل و خنک است، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد.

او اظهار کرد: اجرای این راه دسترسی، دسترسی گردشگران به جاذبه‌های منطقه سلمان را تسهیل کرده و زیرساخت لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی این شهرستان را فراهم می‌کند. هدف نهایی ما، ایجاد بستری مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه خدمات گردشگری در مناطق کمتر برخوردار استان است.

مستوفیان خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهد شد تا ضمن رعایت تمامی استانداردهای زیست‌محیطی، عملیات اجرایی این مسیر دسترسی برای ارتقای جایگاه گردشگری شهرستان فیروزکوه تسریع شود.

