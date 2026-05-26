۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶

معاون سرمایه‌گذاری استان تهران:

اجرای راه دسترسی از جاده نمرود به منطقه نمونه گردشگری سلمان تصویب شد

در نشست مشترک نهادهای اجرایی استان تهران، اجرای راه دسترسی از جاده نمرود به منطقه نمونه گردشگری سلمان در شهرستان فیروزکوه با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی این منطقه مصوب شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: جلسه بررسی راه دسترسی منطقه نمونه گردشگری سلمان در سازمان محیط‌زیست با حضور کارشناسان و نمایندگان معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله محیط‌زیست، اداره راهداری و شهرسازی، اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان تهران و فرمانداری فیروزکوه برگزار شد. در این نشست، موضوع ایجاد راه دسترسی از جاده نمرود به این منطقه نمونه گردشگری به‌عنوان یکی از مناطق مستعد توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی، اجرای آن به تصویب رسید.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران افزود: این پروژه عمرانی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان فیروزکوه در آینده‌ای نزدیک ایفا کند. شهرستان فیروزکوه که در منتهی‌الیه شمال‌شرقی استان تهران واقع شده است، به دلیل ویژگی‌های خاص آب‌وهوایی و اقلیمی که شامل زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل و خنک است، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد.

او اظهار کرد: اجرای این راه دسترسی، دسترسی گردشگران به جاذبه‌های منطقه سلمان را تسهیل کرده و زیرساخت لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی این شهرستان را فراهم می‌کند. هدف نهایی ما، ایجاد بستری مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه خدمات گردشگری در مناطق کمتر برخوردار استان است.

مستوفیان خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهد شد تا ضمن رعایت تمامی استانداردهای زیست‌محیطی، عملیات اجرایی این مسیر دسترسی برای ارتقای جایگاه گردشگری شهرستان فیروزکوه تسریع شود.

