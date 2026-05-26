به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان اعلام کرد: نشست هماهنگی برای اجرای برنامه‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در رشته‌های صنایع‌دستی و گردشگری با حضور جعفر عراقی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، علی طلوعی، مشاور وزیر و مدیرکل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران و سایر مسئولان استانی در روز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این جلسه، حمایت از پروژه‌های جدید به‌ویژه در حوزه بوم‌گردی، از طریق ارائه تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری به‌عنوان راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار مورد تأکید قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران افزود: با توجه به تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان مؤسسه عامل برای پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری تعیین شده است. این حمایت‌ها در قالب یارانه سود تسهیلات به آن دسته از تأسیسات گردشگری اختصاص می‌یابد که در سنوات گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند.

او اظهار کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین، مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری برای ادامه فرایند کارآفرینی به این بنگاه‌های اقتصادی پرداخت خواهد شد. هدف اصلی از اجرای این طرح، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و رونق فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی در استان تهران است.

مستوفیان خاطرنشان کرد: تلاش برای تسریع در روند پرداخت این اعتبارات و کاهش بروکراسی اداری برای بهره‌مندی فعالان این حوزه‌ها از اولویت‌های اصلی این معاونت است تا زمینه مناسب برای توسعه پایدار در بخش گردشگری و صنایع‌دستی فراهم شود.

انتهای پیام/