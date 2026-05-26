بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش های ملی و بیم المللی «میراثفرهنگی و جنگ (بایدها و نبایدها» پیش از ظهر امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵) در محل دفتر معاونت میراثفرهنگی برگزار و اعضای شورا معرفی شدند.
ریاست این شورا را علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور بر عهده دارد و اعضای آن، محمود گلابچی، اسکندر مختاری، جلیل گلشن بافقی، غلامرضا ظریفیان، محمدابراهیم زارعی، محمدحسن طالبیان، روزبه کردونی، منیر خلقی و فاطمه داوری هستند.
«تبیین نسبت میراث فرهنگی و جنگ»، «حفظ و تقویت میراث فرهنگی به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی» و «حفظ و صیانت از میراث جنگ» از اهداف این همایش است که با تمرکز بر موضوعات تاب آوری اجتماعی، حافظه ملی، دیپلماسی فرهنگی، اجتماعی سازی و مردمی سازی حفاطت از میراث فرهنگی و روایتگری و خوانش میراث در قالب منظومهای از نشستهای عمومی، تخصصی و همایش و کنفرانسهای علمی در سال پیش رو برگزار خواهد شد.
این همایشها و نشستهای تخصصی آن در سطوح استانی، ملی و بینالمللی با مشارکت نهادهای علمی، اجرایی و اجتماعی، با هدف عمومیکردن موضوع حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط جنگ و پساجنگ برگزار میشود.
