به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن این حکم که به امضاء محمدابراهیم زارعی رسیده آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه پژوهشی هنرهای ملی پژوهشگاه منصوب می‌شوید.

توفیق روز افزون شما را در انجام مسئولیت‌ها محوله به خصوص در راستای تحقق شرح وظایف مصوب با همفکری و تعامل با اعضای گروه، همکاران و همچنین تشریک مساعی با معاونت و پژوهشکده‌ها، از درگاه خداوند متعال خواستارم.

گفتنی‌است، طی مراسمی که با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه و اعضای هیئت علمی، هنرمندان و پژوهشگران گروه پژوهشی هنرهای ملی در محل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد از خدمات هادی بابایی فلاح سرپرست پیشین این مرکز قدردانی شد.

