به گزارش خبرنکار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز پنج‌شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اینکه دوره آموزشی تخصصی «مدیریت بحران و افزایش توان تاب‌آوری» با مشارکت معاونت گردشگری، مؤسسه آموزشی مشق آفرینش، انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران برگزار شد، افزود: در آن، اهمیت آمادگی حرفه‌ای تأسیسات گردشگری در مواجهه با شرایط اضطراری، بحران‌های ناگهانی، شرایط جنگی و نیز مدیریت پیامدها و مسائل مرتبط با دوره پساجنگ مورد توجه قرار گرفت.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان نقش آموزش را در حفظ پایداری خدمات، صیانت از سرمایه‌های انسانی و تداوم فعالیت مجموعه‌های گردشگری تعیین‌کننده دانست.

او با اشاره به مشارکت گسترده فعالان این حوزه بیان کرد: این دوره با حضور حدود ۵۰ نفر از مدیران، بهره‌برداران و فعالان تأسیسات گردشگری از سطح استان هرمزگان و نیز جمعی از فعالان گردشگری از سایر نقاط کشور برگزار شد و فرصتی مناسب برای تبادل تجربه، طرح مسائل تخصصی و بررسی راهکارهای عملیاتی در حوزه مدیریت بحران و تاب‌آوری فراهم آورد.

محمدی اظهار کرد: در این نشست آموزشی، مباحث تخصصی با رویکردی کاربردی و متناسب با نیازهای روز حوزه گردشگری ارائه شد و شرکت‌کنندگان با مهم‌ترین الزامات مدیریت بحران، شیوه‌های افزایش تاب‌آوری در کسب‌وکارهای گردشگری، نحوه مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده، مدیریت منابع در وضعیت‌های بحرانی و راهکارهای بازگشت به شرایط پایدار آشنا شدند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان و طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های تخصصی، این موضوع را نشان‌دهنده ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی در مسیر توانمندسازی بدنه حرفه‌ای گردشگری استان و کشور دانست و گفت: در پایان این دوره بر برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های جامع‌تر و پودمانی در حوزه تاب‌آوری و مدیریت بحران در گردشگری تأکید شد.

