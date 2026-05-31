به گزارش خبرنگار میراث آریا، میز ارتباطات مردمی با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و با رویکرد پاسخ‌گویی میدانی، دریافت درخواست‌ها و ثبت مسائل مرتبط با خدمات و مأموریت‌های این اداره‌کل شامگاه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ هم‌زمان با تجمعات شبانه مردم بندرعباس مستقر شد.

در جریان این برنامه، شهروندان بندرعباسی به‌صورت حضوری دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و درخواست‌های خود را در موضوعاتی از جمله حفظ و صیانت از میراث‌فرهنگی، سامان‌دهی و توسعه گردشگری شهری، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، پیگیری مسائل مربوط به مجوزها و خدمات اداری مطرح کردند و کارشناسان حاضر ضمن ارائه توضیحات لازم، موارد قابل پیگیری را برای اقدام و هماهنگی‌های بعدی ثبت و دسته‌بندی کردند.

