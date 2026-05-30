اُشتُروکو؛ روایتی از خلاقیت و اصالت در قلب میناب/ احیای یک میراث گِلی با نگاهی به آینده

میراث آریا: اُشتُروکو را باید حاصل تلاقی ذوق هنری، نیاز معیشتی، تخیل بومی و تجربه تاریخی مردم میناب دانست؛ مردمی که در دل اقلیم گرم، خشک و نخلخیز جنوب، از خاک، روایت ساختهاند. در این آثار، خاک رس به واسطه دستان هنرمند، به پیکرهای جاندار تبدیل میشود؛ پیکرهای که نهتنها یادآور نقش محوری شتر در زندگی اجتماعی و اقتصادی گذشته است، بلکه بازتابی از زیباییشناسی بومی و نگاه نمادین مردم منطقه به جهان پیرامون خود نیز هست. از همین منظر، اشتروکو صرفاً یک شیء سفالی نیست؛ سندی دیداری از تاریخ فرهنگی میناب است که میتواند گذشته را به امروز و امروز را به آینده پیوند بزند.
اهمیت این هنر زمانی روشنتر میشود که آن را در بستر تحولات گسترده صنایعدستی در سالهای اخیر بررسی کنیم. بسیاری از هنرهای بومی ایران در مواجهه با تولید صنعتی، تغییر الگوهای مصرف، کمرنگ شدن آموزشهای سنتی و ضعف در بازاریابی، با خطر فراموشی یا محدود شدن به کارکردی موزهای روبهرو شدهاند. اشتروکو نیز از این قاعده مستثنا نیست. با وجود ارزش فرهنگی بالا، این هنر هنوز آنگونه که باید در سطح ملی معرفی نشده و سهم آن از بازار هنر و صنایعدستی، متناسب با ظرفیتهایش نیست. در چنین شرایطی، احیای دوباره این میراث تنها یک ضرورت فرهنگی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک راهبرد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرد.
آنچه اشتروکو را از بسیاری محصولات مشابه متمایز میکند، اصالت و قدرت روایتگری آن است. هر مجسمه، علاوه بر فرم و نقش، حامل داستانی از زیست جنوبی است؛ از کاروانهایی که در مسیرهای گرم و طولانی حرکت میکردند، از همزیستی انسان و حیوان در شرایط سخت اقلیمی، از آیینها و باورهایی که در قالب نقشپردازی و رنگآمیزی بر بدنه این آثار نشستهاند. هنرمند بومی، بیآنکه الزاماً آموزش آکادمیک دیده باشد، جهان خود را با زبانی صمیمی، نمادین و ماندگار بازآفرینی میکند. همین کیفیت روایی است که امروز میتواند در بازارهای فرهنگی و هنری معاصر، به یک مزیت رقابتی جدی تبدیل شود؛ زیرا مخاطب امروز بیش از هر زمان دیگری در جستوجوی معنا، هویت و اصالت در پسِ کالاها و آثار هنری است.
در میناب و برخی روستاهای پیرامون آن، از جمله شهوار و حکمی، هنوز میتوان نشانههایی از تداوم این هنر را در کارگاههای کوچک و خانگی مشاهده کرد. هرچند شمار هنرمندان فعال در این حوزه نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همان دستانی که هنوز خاک را ورز میدهند و به فرمهای آشنا جان میبخشند، سرمایههای زنده فرهنگی این سرزمین هستند. این هنرمندان نهتنها حافظان یک فن، بلکه ناقلان دانشی میاننسلیاند؛ دانشی که اگر مستندسازی، آموزش و حمایت نشود، ممکن است در گذر زمان و با تغییر نسلها بهتدریج کمرنگ شود. از این رو، توجه به اشتروکو تنها حمایت از یک محصول نیست، بلکه حمایت از یک زنجیره دانایی، تجربه و حافظه جمعی است.
با این همه، چشمانداز پیشروی اشتروکو را نمیتوان صرفاً با عینک نگرانی و زوال دید. واقعیت آن است که در سالهای اخیر، گرایش جامعه به بازشناسی ریشههای فرهنگی، افزایش علاقه به صنایعدستی اصیل، رشد بازار دکوراسیون با هویت بومی و توسعه بسترهای فروش آنلاین، فرصت تازهای برای بازتعریف این هنر فراهم کرده است. نسل جوان، بهویژه در میان طراحان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان به محصولات دستساز، توجه بیشتری به آثاری نشان میدهد که علاوه بر زیبایی، حامل روایت و هویت باشند. این تغییر ذائقه میتواند برای اشتروکو یک نقطه عطف باشد؛ بهویژه اگر این هنر بتواند با حفظ ماهیت بومی خود، زبان عرضه و ارائهاش را با نیازهای بازار امروز هماهنگ کند.
در این مسیر، پیوند میان اصالت و نوآوری نقشی تعیینکننده دارد. احیای اشتروکو به معنای بازتولید صرف فرمهای قدیمی نیست، بلکه نیازمند خوانشی خلاقانه از الگوهای سنتی برای پاسخگویی به سلیقه و نیاز امروز است. طراحی نسخههای متنوعتر، استفاده از رنگبندیهای متناسب با دکوراسیون معاصر، تولید در ابعاد مختلف، تعریف کاربردهای تازه برای این آثار و توجه به بستهبندی حرفهای، از جمله اقداماتی است که میتواند دامنه مخاطبان این هنر را گسترش دهد. تجربه نشان داده است که صنایعدستی زمانی میتوانند در بازار امروز ماندگار شوند که در کنار حفظ هویت، بتوانند با شیوه زندگی معاصر نیز وارد گفتوگو شوند.
ظرفیت دیگر اشتروکو، حضور آن در زنجیره گردشگری فرهنگی و تجربهمحور است. امروزه گردشگران تنها به دنبال خرید یک سوغات نیستند، بلکه میخواهند داستان، فرایند و تجربه زیسته پشت یک محصول را نیز لمس کنند. از این منظر، کارگاههای سفالگری و تولید اشتروکو در میناب میتوانند به مقصدی برای گردشگری هنری تبدیل شوند؛ فضاهایی که بازدیدکننده در آن نهفقط یک اثر نهایی، بلکه روند شکلگیری آن از خاک تا فرم را از نزدیک ببیند. برگزاری کارگاههای آموزشی کوتاهمدت، نمایش زنده مراحل ساخت، روایت پیشینه تاریخی این هنر و ایجاد امکان خرید مستقیم از هنرمند، میتواند ارزش معنوی و اقتصادی این آثار را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
نقش رسانهها و فضای مجازی نیز در این میان انکارناپذیر است. در دورهای که بسیاری از برندهای فرهنگی از دل روایتسازی و حضور مؤثر در شبکههای اجتماعی شکل میگیرند، اشتروکو نیز برای دیده شدن، نیازمند بازاریابی هوشمند و معرفی حرفهای است. تصویر باکیفیت، روایت دقیق، معرفی هنرمند، نمایش جزئیات ساخت، تأکید بر ریشههای بومی و حتی نامگذاری خلاقانه برای مجموعهها، میتواند این هنر را از یک محصول محلی به یک نشان فرهنگی قابل شناسایی تبدیل کند. در بازار امروز، تنها کیفیت تولید کافی نیست؛ کیفیت ارائه و قدرت روایت نیز بخشی از موفقیت است.
از سوی دیگر، آموزش و توانمندسازی نسل جدید باید در مرکز هر برنامه احیایی قرار گیرد. اگر قرار است اشتروکو از سطح یک هنر در معرض فراموشی به یک جریان زنده و اشتغالزا تبدیل شود، باید جوانان مستعد منطقه در حوزههای طراحی، تولید، مدیریت کارگاه، عکاسی محصول، فروش آنلاین و بستهبندی نیز آموزش ببینند. ترکیب دانش بومی استادکاران با مهارتهای نوین نسل جوان، میتواند الگویی موفق برای تداوم و توسعه این هنر ایجاد کند. این فرایند، علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، به تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار نیز کمک خواهد کرد.
در کنار جامعه محلی، نهادهای فرهنگی، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، شهرداریها، بخش خصوصی و فعالان گردشگری نیز میتوانند در احیای اشتروکو نقش مؤثری ایفا کنند. حمایت از ایجاد بازارچههای دائمی، برگزاری نمایشگاههای تخصصی، مستندسازی روایتهای شفاهی هنرمندان، کمک به ثبت و برندینگ، تسهیل دسترسی به بازارهای فروش و پیوند دادن این هنر با رویدادهای فرهنگی، از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه اشتروکو را تثبیت کند. احیای این هنر زمانی موفق خواهد بود که بهصورت زنجیرهای و میانبخشی دیده شود؛ از آموزش و تولید گرفته تا معرفی، فروش و تجربهسازی فرهنگی.
اُشتُروکو امروز در نقطهای ایستاده است که هم خطر فراموشی را احساس میکند و هم امکان تولدی دوباره را پیش روی خود میبیند. این هنر هنوز در دل خاک میناب زنده است؛ در حافظه هنرمندان، در فرمهای آشنا، در نقشهای کهن و در شوق بازگشت به اصالت. اگر این ظرفیت با نگاهی آیندهنگر، برنامهریزی فرهنگی و حمایت اجتماعی همراه شود، اشتروکو میتواند از یک میراث محلی فراتر رود و به یکی از نمادهای شاخص هنر بومی ایران در عرصه ملی و حتی بینالمللی بدل شود.
حفظ اشتروکو، حفظ یک شیء یا یک تکنیک نیست؛ حفظ روایتی زنده از فرهنگ جنوب ایران است. روایتی که از دل خاک برمیخیزد، از مسیر هنر عبور میکند و به حافظه تاریخی یک ملت گره میخورد. اکنون زمان آن رسیده است که این مسافر گِلی تاریخ، بار دیگر دیده شود؛ نه از سر نوستالژی صرف، بلکه بهعنوان ظرفیتی واقعی برای آفرینش، اشتغال، هویتسازی و گفتوگوی فرهنگی. اشتروکو آیینهای از خلاقیت مردم میناب است و اگر فرصت درخشیدن دوباره بیابد، میتواند قصه جنوب را با زبانی تازه، برای نسل امروز و فردا روایت کند.
