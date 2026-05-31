برگزاری جشنواره «طعم اصفهان» با محوریت بستنی و دسرهای سنتی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، امروز ۱۰ خردادماه در حاشیه نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره طعم اصفهان، بابیان اینکه این طرح‌ها با رویکردی منسجم در حال اجراست، گفت: استمرار برنامه‌های رونق گردشگری در کنار اجرای محرک‌های تازه به همت استاندار محترم اصفهان و همچنین بازگشایی زاینده‌رود، زمینه مناسبی برای افزایش تحرک گردشگری و تقویت امید و نشاط در فضای عمومی شهر فراهم کرده است.

معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان، ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که در اصفهان باوجود ظرفیت‌های جدی، مغفول مانده، صنعت غذا و گردشگری خوراک است. در این میان، بستنی و دسرهای سنتی اصفهان می‌تواند به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تجربه سفر، سهم قابل‌توجهی در جذب گردشگران و رونق اقتصادی داشته باشد.

آبیان، جشنواره «طعم اصفهان» را فرصتی برای معرفی و تقویت این ظرفیت دانست و افزود: این رویداد می‌تواند زمینه نمایش و معرفی خوراک‌ها و دسرهای اصیل اصفهان را فراهم کند؛ ازجمله بستنی سنتی و دسرها و خوراکی‌های شناخته‌شده‌ای مانند خورش ماست و ترکیب محبوب گوش‌فیل در کنار نوشیدنی‌های سنتی که در ذهن بسیاری از گردشگران به‌عنوان تجربه‌ای متفاوت از اصفهان ثبت‌شده است.

او تصریح کرد: پرداختن به گردشگری خوراک، به‌ویژه در بخش‌هایی که کمتر دیده‌شده‌اند، می‌تواند مکمل جدی گردشگری فرهنگی و تاریخی اصفهان باشد و در مسیر بازگرداندن جایگاه شایسته این شهر در تراز ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

گفتنی است بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، جشنواره «طعم اصفهان» از ۲۰ تا ۲۳ خردادماه برگزار می‌شود و تمرکز ویژه آن بر معرفی ظرفیت‌های بومی، مهارت‌های سنتی و نوآوری‌های مرتبط با بستنی و دسرهای سنتی اصفهان خواهد بود.

انتهای پیام/