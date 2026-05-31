بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۱۰ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: برگزاری جشنواره نان و سبزی در شهرستان اردستان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای بومی و احیای سنتهای اصیل این منطقه است.
معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر جایگاه ویژه استان اصفهان بهعنوان «پایتخت گردشگری کویری ایران»، ادامه داد: توسعه پایدار گردشگری نیازمند گذار از مدلهای سنتی و حرکت به سمت تجربهگرایی و پیوند با جامعه محلی است. جشنواره نان و سبزی در اردستان، دقیقاً به همین منظور و باهدف توانمندسازی جوامع پیرامونی و احصای ظرفیتهای مغفول مانده طراحیشده است.
آبیان افزود: اردستان با برخورداری از بافت تاریخی و اقلیم کویری، ظرفیت بالایی در جذب گردشگر دارد. هدف ما از اجرای این رویداد در فصل طلایی گردشگری، صرفاً برگزاری یک آیین محلی نیست؛ بلکه به دنبال تنوعبخشی به سبد محصولات گردشگری استان هستیم تا از این طریق، ماندگاری مسافران در منطقه افزایشیافته و اقتصاد محلی با حضور گردشگرانِ علاقهمند به فرهنگ و غذا (Food Tourism) تقویت شود.
او تصریح کرد: نانهای سنتی و سبزیهای کوهی اردستان، بخش مهمی از میراث ناملموس این منطقه محسوب میشوند. ما معتقدیم با برندسازی در حوزه خوراک و فرهنگ، میتوانیم تجربهای متفاوت و بهیادماندنی برای گردشگران کویرنورد ایجاد کنیم. این جشنواره فرصتی است تا هنرمندان محلی، تولیدکنندگان خانگی و فعالان صنایعدستی، محصولات خود را به شکلی مستقیم و بدون واسطه به گردشگران عرضه کنند که این امر نقش مستقیمی در توانمندسازی اقتصادی روستاهای پیرامونی خواهد داشت.
معاون گرشدگری استان اصفهان ضمن دعوت از تمامی فعالان حوزه گردشگری، تورگردانان و علاقمندان به سفر، تاکید کرد: برنامهریزیهای لازم به منظور میزبانی شایسته از گردشگران انجام شده است و امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط و جامعه محلی، این جشنواره به یکی از رویدادهای ثابت و شاخص در تقویم گردشگری کویری استان اصفهان تبدیل شود.
گفتنی است جزئیات دقیق زمان برگزاری، مکان اجرای جشنواره و برنامههای جانبی این رویداد، در روزهای آتی توسط دبیرخانه جشنواره و از طریق روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان به اطلاع عموم خواهد رسید.
