استقبال گردشگران از بناهای تاریخی اصفهان در تعطیلات عید سعید قربان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح الله سیدالعسگری معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: همزمان با تعطیلات عید سعید قربان، مجموعه‌های تاریخی، ابنیه شاخص و برخی از محورهای مهم گردشگری استان اصفهان با استقبال قابل توجه گردشگران و بازدیدکنندگان مواجه شد و در مجموع ۵۴ هزار و ۷۰۰ نفر از بناهای تاریخی استان بازدید کردند.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: این میزان بازدید، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز اصفهان در سبد سفرهای فرهنگی و تاریخی کشور است؛ استانی که نه‌تنها به واسطه بناهای شاخص و ثبت جهانی خود، بلکه به دلیل برخورداری از بافت‌های تاریخی ارزشمند، گذرهای فرهنگی، محلات کهن و تنوع کم‌نظیر آثار معماری، همواره یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری ایران به شمار می‌رود.

سیدالعسگری با اشاره به هم‌افزایی میان جاذبه‌های طبیعی و میراثی در افزایش ماندگاری سفر افزود: تجربه سال‌های گذشته به‌خوبی نشان داده است که هر زمان جریان زاینده‌رود در بستر شهر اصفهان برقرار می‌شود، فضای عمومی شهر، سرزندگی اجتماعی، حضور گردشگران و اقبال عمومی به بازدید از بناهای تاریخی نیز به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

او تصریح کرد: زاینده‌رود صرفاً یک عنصر طبیعی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، منظر فرهنگی و حافظه جمعی شهر اصفهان به شمار می‌آید. پیوند ارگانیک میان رودخانه، پل‌های تاریخی، محورهای شهری و بافت پیرامونی آن، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌دهنده به شخصیت تاریخی اصفهان است و به همین دلیل، جاری بودن آب در زاینده‌رود تأثیر مستقیمی بر ارتقای تجربه گردشگری در شهر دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ۱۰ خردادماه شاهد بازگشایی مجدد زاینده‌رود در اصفهان خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی ما این است که با جاری شدن دوباره آب، آمار بازدید از بناهای تاریخی استان اصفهان روندی افزایشی به خود بگیرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از گردشگران، سفر به اصفهان را در پیوند با تماشای سیمای زنده رودخانه، پل‌های تاریخی و فضاهای شهری پیرامون آن تعریف می‌کنند.

سیدالعسگری افزود: در چنین شرایطی، بناهایی که در محور تاریخی-گردشگری شهر اصفهان و در مجاورت یا امتداد منظر زاینده‌رود قرار دارند، بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرند و این موضوع می‌تواند به توزیع بهتر جریان بازدید در سطح شهر و حتی در برخی دیگر از نقاط تاریخی استان کمک کند.

او با تأکید بر اهمیت مدیریت بازدید در دوره‌های اوج سفر گفت: افزایش حضور گردشگران، در کنار آثار مثبت اقتصادی و فرهنگی، ضرورت صیانت دقیق‌تر از بناها و بافت‌های تاریخی را نیز دوچندان می‌کند. از همین رو، برنامه‌ریزی لازم برای خدمات‌رسانی مناسب، هدایت بازدیدکنندگان، مراقبت از آثار و ارتقای کیفیت تجربه حضور گردشگران در دستور کار قرار دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان به دلیل تمرکز کم‌نظیر آثار تاریخی و تنوع لایه‌های تمدنی، نیازمند نگاهی توأمان به حفاظت و بهره‌برداری مسئولانه است. هرگونه رونق در حوزه گردشگری میراثی باید در چارچوب اصول حفاظت، ظرفیت‌سنجی و پایداری صورت گیرد تا ضمن پاسخگویی به تقاضای سفر، اصالت و سلامت بناها و بافت‌های تاریخی نیز حفظ شود.

سیدالعسگری با اشاره به ظرفیت گسترده شهرستان‌های استان در حوزه گردشگری فرهنگی اظهار کرد: هرچند بخش مهمی از توجه گردشگران به بناهای شاخص شهر اصفهان معطوف است، اما مجموعه‌ای از آثار ارزشمند در شهرستان‌های مختلف استان نیز وجود دارد که می‌توانند در ایام پیش‌رو سهم بیشتری از سفرها را به خود اختصاص دهند. این موضوع، هم به توزیع متوازن‌تر گردشگر کمک می‌کند و هم زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده میراثی را فراهم می‌آورد.

او اضافه کرد: بازگشایی زاینده‌رود می‌تواند به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده، نه‌تنها گردشگری شهر اصفهان بلکه کلیت برند گردشگری استان را تحت تأثیر قرار دهد. زمانی که تصویر اصفهان با زاینده‌رود جاری، پل‌های تاریخی زنده و بافت شهری پویا در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد، انگیزه سفر افزایش یافته و این مسئله در نهایت به رشد بازدید از آثار تاریخی استان منتهی می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی استان در تلاش است با هماهنگی مجموعه دستگاه‌های مرتبط، از فرصت ایجادشده برایتقویت گردشگری فرهنگی، معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و افزایش رضایت بازدیدکنندگان استفاده کند.

سید العسگری تأکید کرد: آمار ۵۴ هزار و ۷۰۰ بازدید در عید سعید قربان، نشانه روشنی از پویایی گردشگری میراثی در اصفهان است و انتظار می‌رود با بازگشایی مجدد زاینده‌رود از ۱۰ خردادماه، این روند با شتاب بیشتری ادامه یابد.

