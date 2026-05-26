نشست تخصصی «از نقش تا معنا» در اصفهان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اعظم مهره‌کش با اشاره به برگزاری این رویداد علمی و تخصصی در روزهای دوم و سوم خردادماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته میراث فرهنگی گفت: عمارت باشکوه هشت‌بهشت به عنوان یکی از برجسته‌ترین مواریث معماری عصر صفوی، همواره نیازمند بازخوانی مستمر هویت کالبدی و تزیینی است و بر همین اساس، اداره میراث فرهنگی شهرستان اصفهان برگزاری نشستی تخصصی را طراحی کرد تا بستر مناسبی برای بررسی موشکافانه آرایه‌ها و مفاهیم نمادین این بنای ارزشمند فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اصفهان ادامه داد: این رویداد دو روزه، گامی نو به منظور تعامل سازنده میان نهادهای میراثی و آموزشی اصفهان به منظور صیانت علمی و فرهنگی از هویت تاریخی این کلان‌شهر به شمار می‌رود.

مهره کش در تشریح بخش تخصصی و تحلیل‌های ارائه‌شده در این برنامه افزود: در این رویداد علمی که به طور ویژه برای مدیران، معاونان، کارشناسان آموزشی و دبیران مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه اصفهان از مقطع کودکستان تا متوسطه دوم تدارک دیده شده بود، ابعاد ساختاری بنا مورد مداقه قرار گرفت.

او تصریح کرد: بهشاد حسینی به عنوان پژوهشگر و روایتگر این برنامه، به تحلیل تخصصی عناصر کالبدی و نمادهای نهفته در بخش‌های مختلف عمارت هشت‌بهشت پرداخت و پیوند ناگسستنی میان «هندسه مقدس» و «هنر متعالی» را تبیین نمود تا چگونگی تجلی معنا در نقوش معماری ایرانی به صورت علمی برای حاضران تشریح شود.

مهره‌کش با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مواریث ملموس و ناملموس تاریخی، به جزئیات هنری اجرا شده در این نشست اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از این ضیافت تخصصی به تجلی میراث ناملموس ایران اختصاص یافت که طی آن، گروه هنری «پیام هنر» به سرپرستی استاد بهرنگ کوفگر به اجرای نغمه‌های اصیل ایرانی در تالارهای تاریخی کاخ پرداخت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: این اجرای موسیقی سنتی با هدف جاری ساختن روح زندگی و نشاط در فضای کالبدی عمارت صورت گرفت تا مخاطبان بتوانند تجربه‌ای ملموس، چندحسی و عمیق از هماهنگی هنر آوایی و بصری در فرهنگ غنی ایرانی کسب کنند.

او در خصوص اهداف راهبردی پیوند میان میراث فرهنگی و نهاد آموزش گفت: حضور فعالان عرصه تعلیم و تربیت در این رویداد، بر محوریت دو اصل «یادگیری اثربخش» و «خردورزی» استوار بود؛ چراکه باور داریم آشنایی عمیق معلمان و مربیان با ریشه‌های هویتی و تمدنی، کلیدی‌ترین ابزار برای انتقال صحیح، امانت‌دارانه و اصولی این مواریث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان در پایان سخنان خود تاکید کرد: این اداره درصدد است با تداوم تعاملات بین‌بخشی و توسعه برنامه‌های علمی و ترویجی، زمینه‌ساز بالندگی آموزشی و تقویت حس تعلق ملی و مذهبی در میان آینده‌سازان کشور شود.

انتهای پیام/