بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامعلی صفری رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چادگان امروز ۱۰ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: به همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چادگان، با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری، فرماندار شهرستان، امامجمعه و جمعی از مسئولین و فعالان حوزه صنایعدستی، نمایشگاه و فروشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی در خانه تاریخی معظم الملک چادگان به مناسبت دهه ولایت افتتاح شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چادگان ادامه داد: این نمایشگاه با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و باهدف افزایش نشاط اجتماعی تا عید غدیر برپا خواهد بود.
او افزود: هدف اصلی این نمایشگاه حمایت از تولیدکنندگان مشاغل خانگی و صنایعدستی شهرستان است که با همکاری فرمانداری و در حوزههای هنرهای سنتی، پوشاک، لبنیات، شوریجات و غذای سنتی برگزار میشود.
