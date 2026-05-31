به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامعلی صفری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چادگان امروز ۱۰ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چادگان، با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری، فرماندار شهرستان، امام‌جمعه و جمعی از مسئولین و فعالان حوزه صنایع‌دستی، نمایشگاه و فروشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در خانه تاریخی معظم الملک چادگان به مناسبت دهه ولایت افتتاح شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چادگان ادامه داد: این نمایشگاه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و باهدف افزایش نشاط اجتماعی تا عید غدیر برپا خواهد بود.

او افزود: هدف اصلی این نمایشگاه حمایت از تولیدکنندگان مشاغل خانگی و صنایع‌دستی شهرستان است که با همکاری فرمانداری و در حوزه‌های هنرهای سنتی، پوشاک، لبنیات، شوریجات و غذای سنتی برگزار می‌شود.

