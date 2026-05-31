داوود آبیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: اکنون، خبر بازگشایی رودخانه در ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵، تنها یک خبر نویدبخش برای کشاورزان یا دوستداران محیط‌زیست نیست؛ بلکه این رویداد، نقطه عطفی در «استراتژی بازاریابی و بازیابی برند گردشگری اصفهان» محسوب می‌شود.

زاینده‌رود؛ فراتر از یک رودخانه، یک «مقصد هوشمند»

زاینده‌رود تنها یک پدیده طبیعی نیست، بلکه «ستون فقرات کالبدی و معنوی اصفهان» است. وقتی آب در بستر رودخانه جاری می‌شود، اصفهان از یک «موزه سنگی و ایستا» به یک «فضای شهری پویا و زنده» تغییر ماهیت می‌دهد. طرح‌های بازیابی برند که توسط معاونت گردشگری دنبال می‌شود، بر این اصل استوار است که گردشگر امروز به دنبال «تجربه زیسته» (Lived Experience) است. قدم زدن در کنار زاینده‌رود جاری، شنیدن صدای آب در دهانه‌های پل خواجو و تماشای نشاط اجتماعی مردم، تجربه‌ای است که هیچ تکنولوژی یا بنای تاریخی خشکی نمی‌تواند جایگزین آن شود.

استراتژی بازآفرینی برند و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری

معاونت گردشگری استان اصفهان در دوره جدید، برنامه‌های گسترده‌ای را برای «رونق گردشگری پس‌کرانه‌ای» و «توزیع مکانی گردشگر» در دستور کار دارد. جاری شدن آب در ۱۰ خرداد، کاتالیزوری برای این برنامه‌هاست:

* احیای محورهای گردشگری آبی: بازگشت آب، مسیرهای پیاده‌گردی و دوچرخه‌سواری حاشیه رودخانه را دوباره در صدر بسته‌های پیشنهادی آژانس‌های مسافرتی قرار می‌دهد.

* تلفیق میراث ملموس و ناملموس: برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در کنار پل‌های تاریخی، همزمان با جریان آب، بخشی از طرح «اصفهانِ زنده» است که توسط داود آبیان دنبال می‌شود تا جذابیت‌های شهر برای گردشگران تکراری، بازتعریف شود.

تأثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری و ماندگاری مسافر

یکی از شاخص‌های کلیدی در موفقیت گردشگری، «نرخ ماندگاری مسافر» است. آمارهای تحلیلی نشان می‌دهد که جریان آب در زاینده‌رود، به طور میانگین ۱.۵ تا ۲ روز به مدت اقامت گردشگران در اصفهان می‌افزاید. این به معنای اشغال بیشتر هتل‌ها، رونق رستوران‌ها و از همه مهم‌تر، افزایش توان خرید گردشگران در بازارهای صنایع‌دستی است. در واقع، زاینده‌رود موتور محرک زنجیره ارزش گردشگری است که از تولیدکننده خرد صنایع‌دستی در میدان نقش‌جهان تا هتل‌های پنج‌ستاره شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نگاه استراتژیک معاونت گردشگری به آینده اصفهان

داود آبیان معتقد است که برای شکوفایی پایدار، نباید تنها به رویدادهای مقطعی تکیه کرد. طرح‌های معاونت گردشگری بر «هویت‌بخشی دوباره به اصفهان» تأکید دارد. در این نگاه، زاینده‌رود جاری، بستری است برای:

* جذب سرمایه‌گذار: ایجاد زیرساخت‌های تفریحی و گردشگری مدرن و سازگار با محیط‌زیست در بدنه رودخانه.

* گردشگری رویدادمحور: پیوند میان جشنواره‌هایی نظیر «گل و گلاب گلپایگان» با فضای تفرجگاهی مرکز استان، جهت ایجاد یک زنجیره گردشگری در سطح کل استان.

دهم خردادماه، زمانی که نخستین قطرات آب به زیر پل‌های تاریخی اصفهان می‌رسد، در واقع فرمان حرکت قطار توسعه گردشگری اصفهان صادر می‌شود. این «جریان حیات‌بخش»، بهترین فرصت برای فعالان بخش خصوصی و دولتی است تا زیر چتر برنامه‌های راهبردی معاونت گردشگری، اصفهان را بار دیگر به عنوان تپنده‌ترین قلب گردشگری ایران به جهان معرفی کنند. اصفهانِ با زاینده‌رود، پیامی روشن برای جهان دارد: «حیات، هنر و تاریخ در این سرزمین هرگز متوقف نمی‌شود.»

