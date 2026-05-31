نعیم پناه شهردار زاهدان، در حاشیه نشست مشترک وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با شهرداران کلانشهرهای کشور در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری میان مدیریت شهری و مجموعه میراثفرهنگی، اظهار کرد: توسعه پایدار جوامع شهری زمانی محقق میشود که زیرساختهای لازم برای اقامت، اسکان و پذیرش گردشگران در شهرها فراهم شود و گردشگری بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامهریزی شهری مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مدیریتهای شهری در سالهای اخیر توجه ویژهای به توسعه گردشگری داشتهاند، افزود: در بسیاری از شهرهای کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها با هدف حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه، تسهیلات و مشوقهای قابل توجهی از جمله تخفیفهای گسترده در عوارض شهری برای احداث هتلها، مراکز اقامتی و واحدهای بومگردی در نظر گرفتهاند.
شهردار زاهدان ادامه داد: در همین راستا، تفاهمنامهای سهجانبه میان شورای اسلامی شهر زاهدان، شهرداری و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان منعقد شده است که بر اساس آن، تمامی سرمایهگذاران حوزه گردشگری از ۵۰ درصد تخفیف در عوارض و هزینههای شهری بهرهمند میشوند؛ اقدامی که میتواند زمینهساز جهش سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری در منطقه باشد.
پناه با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی زاهدان تصریح کرد: این شهر بهواسطه قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم ترانزیتی کشور، همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و دسترسی به ظرفیتهای راهبردی دریای عمان از طریق استان، از مزیتهای کمنظیری برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری، تجاری و خدماتی شرق کشور برخوردار است.
وی افزود: در برنامهریزیهای توسعه شهری، زاهدان علاوه بر ایفای نقش مرکز اداری، درمانی و خدماتی استان، بهعنوان حلقه اتصال مسیرهای ترانزیتی میلَک و چابهار و همچنین بارانداز مهم کالا در شرق کشور تعریف شده است؛ از این رو توسعه زیرساختهای اقامتی، گردشگری و خدماتی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری به شمار میرود.
شهردار زاهدان خاطرنشان کرد: شهرداری و ادارهکل میراثفرهنگی با رویکردی مشترک در حال تدوین و اجرای برنامههایی برای توسعه هتلها، مراکز اقامتی، فضاهای گردشگری و زیرساختهای مرتبط هستند تا شرایط لازم برای میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.
وی بر اهمیت استمرار تعاملات میان شهرداریها و مجموعه میراثفرهنگی تاکید کرد و گفت: برگزاری نشستهای مشترک و هماندیشیهای تخصصی میتواند نقش مؤثری در حل مسائل موجود، بهویژه چالشهای مرتبط با بافتهای تاریخی و املاک واقع در حریم آثار تاریخی ایفا کند و مسیر توسعه متوازن شهری را هموار سازد.
پناه در پایان اظهار کرد: هرچه همکاری میان شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و مدیران میراثفرهنگی تقویت شود، زمینه برای توسعه گردشگری، رونق صنایعدستی، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بیش از پیش فراهم خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تقویت هویت فرهنگی شهرها منجر میشود.
