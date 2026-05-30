۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۸

بازدید معاون گردشگری از روستای شانه‌تراش؛ از دریای ابر تا هنر شانه چوبی

روستای شانه‌تراش تنکابن، یکی از نقاط طلایی گردشگری روستایی ایران است که با مدل مدیریت تعاونی، توانسته است الگویی برای توسعه پایدار باشد. معاون گردشگری کشور در بازدید از این روستا، با تأکید بر نقش سفیران فرهنگی در مناطق مرزی، خواستار حمایت‌های ویژه از صنایع‌دستی و زیرساخت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این منطقه شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در جریان حضور در روستای شانه‌تراش – Shanetarash Village و بازدید از ظرفیت‌های گردشگری روستایی – Rural Tourism این روستا، ضمن قدردانی از مردم، فعالان محلی و اعضای تعاونی روستا، بر اهمیت نقش روستاهای ایران در عرصه جهانی گردشگری تأکید کرد.

بندپی با اشاره به حضور ۸ روستای ایران در رقابت «بهترین روستاهای جهانی گردشگری» اظهار داشت: این روستاها پیشانی فرهنگ ایران و سفیران فرهنگی کشور در جهان محسوب می‌شوند و در شرایط کنونی، مردم این مناطق به‌عنوان مرزبانان فرهنگی، نقش مهمی در حفاظت و حراست از هویت، فرهنگ و کیان ایران اسلامی دارند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به ظرفیت‌های روستای شانه‌تراش تنکابن گفت: این روستا با برخورداری از فرهنگ بومی غنی، مشارکت گسترده مردم در قالب مشارکت تعاونی روستا – Rural Cooperative، ظرفیت مناسب اقامت، صنایع‌دستی ارزشمند همچون شانه چوبی – Wooden Comb Craft و چادرشب‌بافی – Chadorshab Weaving، و همچنین مسیرهای متنوع طبیعت‌گردی – Nature Tourism / Ecotourism Trails مانند دریای ابر، مسیر کوه سیالان و ارتباط طبیعی با مناطق الموت و قزوین، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری روستایی کشور به شمار می‌رود.

او افزود: همه دستگاه‌ها و مسئولان وظیفه دارند برای حمایت از این روستاها پای کار باشند و با حضور میدانی، بازدید مستمر و پیگیری مسائل و نیازهای روستاها، زمینه موفقیت هرچه بیشتر آن‌ها و ایران عزیزمان را در عرصه بین‌المللی فراهم کنند.
معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به نقش مهم تعاونی این روستا در توسعه و پایداری آن افزود: در برخی از این روستاها از جمله شانه‌تراش تنکابن، بیش از ۹۵ درصد اهالی عضو تعاونی هستند که این موضوع نشان‌دهنده مشارکت گسترده مردم در مدیریت و توسعه گردشگری است. این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت شود تا زمینه حضور و مشارکت فعال‌تر جوانان و زنان روستایی در فعالیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و خدمات بومی فراهم شود.

او با تأکید بر ضرورت حمایت‌های مالی از فعالان گردشگری روستایی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای اقامت در این روستاها و توانمندی قابل توجه در حوزه صنایع‌دستی، لازم است تسهیلات و وام‌های کم‌بهره – Low-interest Loans برای تمامی افراد دارای مجوز اقامتگاه بوم‌گردی و فعالیت گردشگری در نظر گرفته شود تا روند توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری با سرعت بیشتری ادامه یابد.

بندپی در پایان گفت: توسعه پایدار در ابعاد مختلف و همچنین توسعه گردشگری روستایی بدون مشارکت مردم شکل نمی‌گیرد و صدور مجوزها، برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها باید با محوریت و مشارکت تعاونی‌های محلی انجام شود تا منافع گردشگری به شکل عادلانه میان اهالی روستا توزیع شده و پایداری اقتصادی و اجتماعی این مناطق تقویت شود.

دبیر محمد آوخ

