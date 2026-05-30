به گزارش خبرنگار میراث آریا انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در جریان حضور در روستای شانهتراش – Shanetarash Village و بازدید از ظرفیتهای گردشگری روستایی – Rural Tourism این روستا، ضمن قدردانی از مردم، فعالان محلی و اعضای تعاونی روستا، بر اهمیت نقش روستاهای ایران در عرصه جهانی گردشگری تأکید کرد.
بندپی با اشاره به حضور ۸ روستای ایران در رقابت «بهترین روستاهای جهانی گردشگری» اظهار داشت: این روستاها پیشانی فرهنگ ایران و سفیران فرهنگی کشور در جهان محسوب میشوند و در شرایط کنونی، مردم این مناطق بهعنوان مرزبانان فرهنگی، نقش مهمی در حفاظت و حراست از هویت، فرهنگ و کیان ایران اسلامی دارند.
معاون گردشگری کشور با اشاره به ظرفیتهای روستای شانهتراش تنکابن گفت: این روستا با برخورداری از فرهنگ بومی غنی، مشارکت گسترده مردم در قالب مشارکت تعاونی روستا – Rural Cooperative، ظرفیت مناسب اقامت، صنایعدستی ارزشمند همچون شانه چوبی – Wooden Comb Craft و چادرشببافی – Chadorshab Weaving، و همچنین مسیرهای متنوع طبیعتگردی – Nature Tourism / Ecotourism Trails مانند دریای ابر، مسیر کوه سیالان و ارتباط طبیعی با مناطق الموت و قزوین، یکی از ظرفیتهای ارزشمند گردشگری روستایی کشور به شمار میرود.
او افزود: همه دستگاهها و مسئولان وظیفه دارند برای حمایت از این روستاها پای کار باشند و با حضور میدانی، بازدید مستمر و پیگیری مسائل و نیازهای روستاها، زمینه موفقیت هرچه بیشتر آنها و ایران عزیزمان را در عرصه بینالمللی فراهم کنند.
معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به نقش مهم تعاونی این روستا در توسعه و پایداری آن افزود: در برخی از این روستاها از جمله شانهتراش تنکابن، بیش از ۹۵ درصد اهالی عضو تعاونی هستند که این موضوع نشاندهنده مشارکت گسترده مردم در مدیریت و توسعه گردشگری است. این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت شود تا زمینه حضور و مشارکت فعالتر جوانان و زنان روستایی در فعالیتهای گردشگری، صنایعدستی و خدمات بومی فراهم شود.
او با تأکید بر ضرورت حمایتهای مالی از فعالان گردشگری روستایی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای اقامت در این روستاها و توانمندی قابل توجه در حوزه صنایعدستی، لازم است تسهیلات و وامهای کمبهره – Low-interest Loans برای تمامی افراد دارای مجوز اقامتگاه بومگردی و فعالیت گردشگری در نظر گرفته شود تا روند توسعه زیرساختها و خدمات گردشگری با سرعت بیشتری ادامه یابد.
بندپی در پایان گفت: توسعه پایدار در ابعاد مختلف و همچنین توسعه گردشگری روستایی بدون مشارکت مردم شکل نمیگیرد و صدور مجوزها، برنامهریزیها و حمایتها باید با محوریت و مشارکت تعاونیهای محلی انجام شود تا منافع گردشگری به شکل عادلانه میان اهالی روستا توزیع شده و پایداری اقتصادی و اجتماعی این مناطق تقویت شود.
انتهای پیام/
نظر شما