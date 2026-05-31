به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ٩ خردادماه ١۴٠۵ ، نشست بررسی چالشها و رفع موانع ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله و روستای گیسوم، به ریاست استاندار گیلان و ارتباط تصویری با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیلان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان، مسئولان محلی شهرستانهای فومن و تالش برگزار شد؛ نشستی که در آن، بر عزم جدی مجموعه مدیریت استان برای صیانت از میراث تمدنی گیلان و تسریع در فرآیند جهانیشدن دو فرصت گردشگری شاخص این خطه تأکید شد. در این جلسه،هادی حقشناس، با اشاره به پیشینه تاریخی ماسوله، ثبت جهانی این شهر را یکی از مطالبات راهبردی استان دانست و از تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری مصوبات و رفع موانع پروندههای ماسوله و گیسوم خبر داد.
استاندار گیلان در این جلسه با تشریح اهمیت ثبت جهانی آثار تاریخی و طبیعی استان اظهار کرد: ماسوله به عنوان یک اثر تمدنی ارزشمند از سالهای گذشته در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و امیدواریم با رفع موانع موجود، در سال ۲۰۲۷ شاهد ثبت جهانی این شهر تاریخی باشیم.
او با بیان این که، ماسوله دارای پیشینهای چند هزار ساله و از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی کشور است، افزود: وزارت میراثفرهنگی و مسئولان استانی با جدیت در حال پیگیری نهایی شدن این پرونده هستند تا زمینه ثبت جهانی آن فراهم شود.
حقشناس همچنین به پرونده ثبت جهانی روستای گیسوم اشاره کرد و گفت: از میان ۱۰۰ روستای منتخب کشور، هشت روستا به مرحله نهایی برای ثبت جهانی راه یافتهاند که گیسوم به عنوان نماینده استان گیلان در این فهرست قرار دارد و در مدار جهانی شدن است.
نماینده عالی دولت در گیلان با تبیین ضرورت همافزایی همه دستگاههای اجرایی در مسیر تکمیل الزامات این پرونده خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلف از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی، شهرداریها و فرمانداریها هر اقدامی که برای تسریع در فرآیند ثبت جهانی گیسوم لازم است، در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
او ثبت جهانی گیسوم و ماسوله را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری استان دانست وابراز کرد : برای ثبت جهانی گیسوم هیچ مشکل مالی و اعتباری وجود ندارد و تمامی ظرفیتهای استان برای تکمیل این پرونده به کار گرفته خواهد شد تا این منطقه ارزشمند به عنوان یک مقصد گردشگری بینالمللی بیش از پیش معرفی شود.
حق شناس در پایان تصریح کرد:بدون تردید ثبت جهانی این اماکن ، توجه گردشگران داخلی و خارجی را بیش از گذشته به گیلان جلب خواهد کرد و میتواند بر مزیتهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری استان بیفزاید.
استاندار گیلان همچنین دستور داد که کمیتهای ویژه در مسیر جهانی شدن ماسوله و گیسوم تشکیل و مصوبات این نشست بهصورت مستمر پیگیری شود تا در جلسه آتی، ضمن رفع موانع، خبرهای خوبی برای مردم استان مخابره شود.
در ادامه این جلسه، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، ضمن قدردانی از پیگیریهای مستمر و مسئولانه استاندار گیلان، با توصیف ظرفیتهای کمنظیر روستاهای گردشگری ایران، ثبت و معرفی روستای گیسوم را گامی مهم در مسیر تبدیل به یکی از روستاهای شاخص گردشگری جهان دانست.
محسنی بندپی با اشاره به جایگاه ویژه این روستا در میان ۸ روستای منتخب کشور،عنوان کرد: برای قرار گرفتن در جمع بهترین روستاهای گردشگری جهان، باید همه دستگاههای اجرایی با جدیت، هماهنگی و سرعت عمل پای کار باشند: تا زیرساختها، الزامات فنی و معیارهای بینالمللی مورد نظر بهطور کامل فراهم شود.
او همچنین یادآور شد که گیسوم با برخورداری از طبیعت بکر، هویت فرهنگی ارزشمند و ظرفیتهای منحصربهفرد، شایستگی آن را دارد که در مسیر ثبت در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گیرد و جهانی شدن گیسوم فرصتی برای جهش اقتصادی، اشتغالزایی و رونق پایدار جوامع محلی میتواند باشد ؛ از اینرو حمایت همهجانبه از این پرونده در دستور کار وزارت میراثفرهنگی قرار دارد.
یوسف سلمان خواه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با قدردانی از عزم راسخ مسئولان کشوری، استانی و تلاشهای بیوقفه همه دست اندرکاران، گیسوم را نگینی درخشان در میان ۸ روستای منتخب کشور برای قرار گرفتن در فهرست بهترینهای جهان برشمرد و اعلام کرد: گیسوم را نه فقط یک روستا، بلکه نمادی از اصالت، طبیعت بکر و فرهنگ غنی ایرانی میدانیم که شایستگی درخشش در سطح جهانی را دارد. بنابراین تمام توان و اراده خود را به کار گرفته تا با رفع موانع و تکمیل الزامات، آن را به جایگاهی که شایسته است، یعنی در میان بهترین مقاصد گردشگری جهان رسانده و این افتخار بزرگ را برای گیلان و کشورمان به ارمغان آوریم.
