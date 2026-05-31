به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان در این بازدید با اشاره به سیاست‌های معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در جنوب شهر تهران با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توزیع متوازن خدمات گردشگری، به‌ویژه در محلات جنوبی پایتخت، یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت به شمار می‌رود.

معاون سرمایه‌گذاری استان تهران افزود: توسعه مراکز تفریحی، سرگرمی و اوقات فراغت برای کلان‌شهر تهران یک نیاز اساسی است و باید بیش از گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. ایجاد چنین مجموعه‌هایی علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان، می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش سرزندگی شهری ایفا کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های مجتمع لوتوس مال گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجهیزات مناسب و به‌روز در حوزه بازی، تفریح و سرگرمی در کنار سایر خدمات از جمله سینما، مجموعه‌های ورزشی و فضاهای تجاری راه‌اندازی شده و می‌تواند به یکی از مراکز مهم جذب خانواده‌ها و شهروندان در جنوب تهران تبدیل شود.

مستوفیان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذاری در حوزه تفریح و سرگرمی، در صورت برنامه‌ریزی صحیح و ارائه خدمات متنوع، علاوه بر ایجاد ارزش اجتماعی، از بازده اقتصادی مناسبی نیز برخوردار خواهد بود و می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کند.

او همچنین با اشاره به حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری خاطرنشان کرد: بخشی از رویکرد معاونت سرمایه‌گذاری، پیگیری و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران از طریق کمیته تسهیل و رفع موانع استانداری تهران است. در صورت نیاز، مسائل و درخواست‌های این مجموعه نیز در چارچوب سازوکارهای قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

در این بازدید، سرمایه‌گذار پروژه گزارشی از روند اجرای طرح، حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده، تجهیزات و امکانات پیش‌بینی‌شده برای مجموعه ارائه کرد و ظرفیت‌های توسعه‌ای آن را تشریح نمود.

گفتنی است در این بازدید، مهدی وحیدی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تهران و پیمان فاضلی رئیس گروه سرمایه‌گذاری معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران نیز حضور داشتند.

