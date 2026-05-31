به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست «گره اول؛ پایه و اساس میراث و هویت» در قالب سلسله نشست‌های گردشگری فرش و دست‌بافته‌ها و به مناسبت بزرگداشت میرخضرشاه بن مسعود، به همت معاونت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری استان یزد، کمیته گردشگری فرش و با همکاری هیئت امنای مسجد میرخضرشاه برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر هاله خیرالدین، طراح و پایه‌گذار گردشگری فرش، به تبیین نقش فرش و دست‌بافته‌ها در شکل‌گیری هویت فرهنگی و ظرفیت‌های آن در توسعه گردشگری خواهد پرداخت.

این رویداد روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد میرخضرشاه واقع در محله چهارمنار یزد برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و فرش در آن آزاد است.

انتهای پیام/