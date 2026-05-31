به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رویداد «خوان کهن» فرصتی برای معرفی بخشی از میراث ناملموس استان یزد در حوزه خوراک، آداب غذایی و هنرهای سنتی است و در آن انواع خوراک‌های سنتی یزد در کنار آثار و محصولات صنایع‌دستی هنرمندان استان به نمایش گذاشته خواهد شد.

این رویداد زمینه آشنایی شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان را فراهم کرده و در راستای معرفی و ترویج فرهنگ بومی یزد برگزار می‌شود.

رویداد «خوان کهن» روزهای ۱۲ و ۱۳ خردادماه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ در موزه تار و پود یزد واقع در خیابان آیت‌الله کاشانی، روبه‌روی پارک هفت‌تیر برگزار خواهد شد.

