نخستین کمیسیون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد در سال جاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، کمیسیون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد، شنبه نهم خردادماه، با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ایجاد هماهنگی بیشتر میان دفاتر و پیگیری مطالبات صنفی برگزار شد.
در این کمیسیون، نمایندگان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به طرح دیدگاهها، دغدغهها و مشکلات خود پرداختند و موضوعاتی از جمله چالشهای اجرایی، مسائل مرتبط با ارائه خدمات گردشگری و موانع پیشروی فعالیت دفاتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین شکایات و درخواستهای مطرحشده از سوی دفاتر خدمات مسافرتی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود و بهبود شرایط فعالیت این دفاتر ارائه شد.
در پایان، بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی، تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط و پیگیری مستمر مطالبات فعالان صنعت گردشگری استان تأکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما