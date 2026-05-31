قدردانی از «چشم هفتم در میراث»

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنجمین دوره فیلمواره «چشم هفتم در میراث» با محوریت میراث فرهنگی، موزه‌ها و روایت‌های تصویری از تاریخ و هویت ایران برگزار شد و در بخشی از این رویداد، از مستند شب دهم زخم آیینه ها به کارگردانی مهدی شیبانی‌زاده تقدیر شد.

این فیلم با نگاهی مستند به ابعاد تاریخی، فرهنگی و هویتی یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های میراثی کشور، مورد توجه برگزارکنندگان و فعالان حوزه میراث فرهنگی قرار گرفت.

انجمن ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران) با همکاری مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های این مستندساز در تهیه فیلم و عکس مستند، نقش آثار تصویری را در بازنمایی و ثبت تحولات و چالش‌های حوزه میراث فرهنگی مورد تأکید قرار داد.

این مراسم با حضور جمعی از فعالان حوزه موزه، میراث فرهنگی، مستندسازان و هنرمندان برگزار شد.

