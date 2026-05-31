۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱

قدردانی از «چشم هفتم در میراث»

در آیین اختتامیه پنجمین فیلمواره «چشم هفتم در میراث» همزمان با هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه و با حضور آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از مستند «شب دهم زخم آینه ها» به کارگردانی مهدی شیبانی‌زاده تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنجمین دوره فیلمواره «چشم هفتم در میراث» با محوریت میراث فرهنگی، موزه‌ها و روایت‌های تصویری از تاریخ و هویت ایران برگزار شد و در بخشی از این رویداد، از مستند شب دهم زخم آیینه ها به کارگردانی مهدی شیبانی‌زاده تقدیر شد.

این فیلم با نگاهی مستند به ابعاد تاریخی، فرهنگی و هویتی یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های میراثی کشور، مورد توجه برگزارکنندگان و فعالان حوزه میراث فرهنگی قرار گرفت. 

انجمن ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران) با همکاری مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های این مستندساز در تهیه فیلم و عکس مستند، نقش آثار تصویری را در بازنمایی و ثبت تحولات و چالش‌های حوزه میراث فرهنگی مورد تأکید قرار داد.

این مراسم با حضور جمعی از فعالان حوزه موزه، میراث فرهنگی، مستندسازان و هنرمندان برگزار شد.

