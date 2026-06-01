به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست بررسی طرحهای سرمایهگذاری گردشگری استان کهگیلویهوبویراحمد با حضور علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رحمانی استاندار کهگیلویهوبویراحمد، عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از سرمایهگذاران، در محل مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارتخانه برگزار شد.
این نشست در چارچوب سیاستهای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای گردشگری و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده مناطق دارای مزیت برگزار شد و طی آن مهمترین پروژههای سرمایهگذاری استان از منظر فنی، اقتصادی و اجرایی مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
علیاصغر شالبافیان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده و کمنظیر کهگیلویهوبویراحمد در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و سلامت، اظهار کرد: طرحهای ارائهشده از قابلیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال پایدار و تقویت زنجیره اقتصادی گردشگری برخوردارند و میتوانند نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای توسعه منطقهای ایفا کنند.
وی با تاکید بر رویکرد حمایتی وزارت میراثفرهنگی نسبت به سرمایهگذاران افزود: جذب سرمایه و توسعه زیرساختهای گردشگری از اولویتهای راهبردی کشور بهشمار میرود و وزارتخانه با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و حمایتی، تلاش خواهد کرد زمینه تسهیل و تسریع اجرای پروژههای توسعهای را فراهم کند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی همچنین با اشاره به بررسی طرحهای مرتبط با شهرستانهای یاسوج، سیسخت و بافت تاریخی بلاد شاپور دهدشت، تصریح کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخشخصوصی و نهادهای محلی، شرط اساسی موفقیت پروژههای سرمایهگذاری و تحقق اهداف توسعه گردشگری در استان است.
در این نشست اعلام شد که در حال حاضر حدود ۷۵ پروژه کلان اقتصادی با حجم سرمایهگذاری بیش از ۸.۵ میلیارد دلار و افزون بر ۱۰۰ طرح سرمایهگذاری خرد در استان کهگیلویهوبویراحمد در مراحل مختلف اجرا یا بهرهبرداری قرار دارند که بیانگر ظرفیت بالای استان در جذب سرمایه و اجرای طرحهای توسعهای است.
در ادامه، چهار پروژه مهم و راهبردی گردشگری استان بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آنها با نگاه مثبت مسئولان وزارتخانه مورد تایید قرار گرفت.
نخستین پروژه، احداث هتلبیمارستانی با زیربنای ۲۰ هزار مترمربع و حجم سرمایهگذاری حدود یک همت در موقعیتی راهبردی و در مجاورت آبشار یاسوج و مراکز درمانی مرجع استان بود. این پروژه با هدف توسعه گردشگری سلامت، ارتقای خدمات درمانی و جذب گردشگران و بیماران داخلی و خارجی طراحی شده و در جریان بررسی آن، راهکارهای بهرهمندی از تسهیلات و مشوقهای مالی با شرایط مناسبتر نیز مورد توجه قرار گرفت.
دومین طرح، ایجاد مجتمع بزرگ تفریحی ـ گردشگری در محدوده سد تنگ سرخ در مرز استانهای کهگیلویهوبویراحمد و فارس بود. این پروژه با هدف تبدیل منطقه به یکی از مقاصد شاخص گردشگری طبیعتمحور و تفریحی جنوب کشور تعریف شده و مقرر شد در مراحل طراحی و اجرا از الگوها و تجارب موفق ملی در حوزه توسعه مقاصد گردشگری بهره گرفته شود.
سومین پروژه مورد بررسی، طرح احیا، مرمت و بازآفرینی بافت تاریخی بلاد شاپور دهدشت بود؛ پروژهای که با رویکرد حفاظت فعال از میراث فرهنگی و تبدیل ظرفیتهای تاریخی به پیشران توسعه اقتصادی دنبال میشود. این طرح مجموعهای از بناها و عناصر ارزشمند تاریخی از جمله کاروانسرا، بازار، مسجد و بافت مسکونی تاریخی را دربرمیگیرد و اجرای آن میتواند ضمن صیانت از هویت تاریخی منطقه، زمینه رونق کسبوکارهای محلی، افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای جایگاه استان در نقشه گردشگری فرهنگی کشور را فراهم آورد.
چهارمین پروژه نیز به توسعه زیرساختها و مؤلفههای گردشگری در حاشیه رودخانه بشار اختصاص داشت. این طرح با هدف بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای طبیعی و چشماندازهای کمنظیر رودخانه در طول حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر عبوری آن از شهر یاسوج تدوین شده است. در این زمینه مقرر شد نشست مشترکی با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط برای رفع موانع موجود و تسریع در فرآیند اجرایی پروژه برگزار شود.
در پایان این نشست، بر ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت زیرساختهای لازم برای اجرای طرحهای توسعهای تاکید شد و حاضران، پروژههای مطرحشده را گامهایی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، اشتغالزایی پایدار، افزایش درآمدهای محلی و ارتقای جایگاه گردشگری کهگیلویهوبویراحمد در سطح ملی و بینالمللی ارزیابی کردند.
