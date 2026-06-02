به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در محل این معاونت، دیدار و گفت‌وگو کرد.

دارابی در این نشست، بناب را از شهرستان‌های قابل توجه آذربایجان شرقی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دانست و بر حمایت معاونت میراث فرهنگی از ظرفیت‌های این منطقه تأکید کرد.

باقری نماینده مردم بناب هم با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و هویتی این منطقه، خواستار تسریع در روند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای مرمت و سامان‌دهی آثار فرهنگی تاریخی این شهرستان و ثبت جهانی کباب بناب به عنوان میراث فرهنگی ناملموس شد و این اقدام را زمینه‌ساز توسعه پایدار فرهنگی و گردشگری منطقه دانست.

بُناب یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و هفتمین شهر پرجمعیت این استان است. آثار تاریخی کشف‌ شده در ارتفاعات جنوبی گورستان‌های قره قشون به سده‌های هشتم و نهم هجری می‌رسد.

