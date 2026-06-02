به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی در جلسه با مدیران پرونده‌های ثبت جهانی یونسکو که امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد در معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد، گفت: برای ساماندهی روند ثبت‌های جهانی، دبیرخانه مرکزی تشکیل می‌شود تا گزارش‌های ماهانه پرونده‌ها را دریافت، ارزیابی و پایش کند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی با اشاره به افزایش مطالبه‌گری استان‌ها برای ثبت جهانی آثار تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: در سال‌های اخیر فضای رقابتی میان استان‌ها شکل گرفته و علاوه بر فعالان میراث‌فرهنگی، استانداران و نمایندگان مجلس نیز پیگیر قرار گرفتن آثار شاخص در فهرست میراث جهانی یونسکو هستند. وی افزود: اولویت پرونده‌های ثبت جهانی در یک افق ۱۰ ساله مشخص و مدیران هر پرونده نیز تعیین شده‌اند.

دارابی ادامه داد: پرونده «قلعه الموت و استحکامات دفاعی مرتبط با آن» تیرماه امسال در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی بررسی خواهد شد. همچنین پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» که در سال ۲۰۲۴ با تصمیم یونسکو دیفر شده بود، پس از رفع نواقص و با حفظ سهمیه ایران، بار دیگر برای بررسی در سال آتی به همراه پرونده «بندر تاریخی سیراف» ارائه خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی از پیگیری ایجاد ردیف بودجه ثابت برای پرونده‌های ثبت جهانی خبر داد و گفت: تأمین اعتبارات پایدار از الزامات موفقیت این پرونده‌هاست و در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد.

بر اساس احکام صادرشده از سوی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیران پرونده‌های پیشنهادی ثبت جهانی به شرح زیر تعیین شده‌اند:

غار باستانی کرفتو: پویا طالب‌نیا

دیوار گرگان و مرزهای باستانی شمال ایران: فریدون فعالی

بندر تاریخی سیراف: نصرالله ابراهیمی

منظر فرهنگی ماسوله و محوطه‌های آهنگری باستانی آن: مصطفی پورعلی

مسجد ایرانی: عبدالرسول وطن‌دوست

محوطه ری باستان: رحیم ولایتی

منظر فرهنگی توس: محمدحسن طالبیان

آسبادهای ایران: محمدحسن طالبیان

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