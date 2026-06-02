به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه شامگاه سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، در حاشیه برگزاری نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» که با حضور مسئولان‌ استانی، استادان دانشگاه و استقبال مردم در پیاده‌راه فرهنگی شهرداری رشت، هدف از برگزاری این نمایشگاه را دعوتی برای بیداری، تأمل و ایستادگی در برابر تخریب حافظه تاریخی بشریت عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان اظهار کرد: میراث‌فرهنگی صرفاً مجموعه‌ای از اشیاء، ابنیه و محوطه‌ها نیست، بلکه نظامی زنده از معنا، هویت، خاطره و تداوم تاریخی ملت‌هاست؛ از این منظر، هرگونه آسیب به آن، مصداق صدمه به حافظه جمعی است.

‌او با اشاره به کارکرد فرهنگی و آگاهی‌بخش این نمایشگاه افزود:نمایشگاه ایستاده در غبار می‌کوشد با زبان تصویر، وجدان عمومی را نسبت به عمق این زخم‌ها حساس‌تر کند؛ زیرا آنچه در این قاب‌ها دیده می‌شود، تنها ویرانی چند دیوار و طاق نیست، بلکه رنج یک ملت در برابر تعرض به ریشه‌های تاریخی خویش است.

سلمان‌خواه ابراز کرد: امشب در پیاده‌راه فرهنگی رشت، گوشه‌هایی از این فاجعه را به تماشا گذاشته‌ایم تا فراموش نشود، یک آجر زخم‌خورده، حکم یک صفحه از هویت جمعی ما را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با تأکید بر جایگاه راهبردی حفاظت از آثار تاریخی خاطر نشان کرد: میراث‌فرهنگی، سرمایه نمادین ملت‌ها و یکی از ارکان اصلی قدرت نرم کشورهاست. هر بنای تاریخی، افزون بر ارزش معماری و هنری، حامل داده‌های فرهنگی، اجتماعی و تمدنی نسل‌های متمادی است و تخریب آن، به‌منزله حذف بخشی از اسناد زنده تاریخ بشری تلقی می‌شود. از همین رو، صیانت از میراث، صرفاً یک وظیفه اداری یا تخصصی نیست، بلکه مسئولیتی فراسازمانی، ملی، انسانی و بین‌نسلی است.

‌ نمایشگاه «ایستاده در غبار» با همکاری معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی کشور و امور فرهنگی و روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، همزمان با سایر استان‌ها برگزار و هدف از آن، تداوم روایت جراحات واردشده به میراث‌فرهنگی ایران، ثبت تصویری بر این آسیب‌ها و بازخوانی ایستادگی هویتی ملت ایران در قاب تصاویر عنوان شده است.

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