۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۸

موافقت اصولی راه‌اندازی یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

موافقت اصولی راه‌اندازی یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه جاری با اعلام این خبر گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اقامتگاه بوم‌گردی ۶۶ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان کیار زمینه اشتغال‌زایی مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.

صادقی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

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کد خبر 1405031300999
علیرضا غفاری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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