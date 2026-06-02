به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیران مرکز روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی به همراه جمعی از مدیران و معاونان ستادی این حوزه، ۱۲ خردادماه در سفری به آذربایجان غربی، از موزه و خانه صنایع‌دستی ارومیه در مدرسه هدایت بازدید کردند.

در این بازدید، ضمن بررسی روند فعالیت هنرمندان و صنعتگران، بر ضرورت احیای هنرهای سنتی و حمایت از تولیدات فاخر صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از هویت اصیل ایرانی-اسلامی گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد و در این بازدید مدیران حوزه هنری از استان‌های شمال‌غرب کشور، شامل آذربایجان‌غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان حضور داشتند.

مدرسه هدایت ارومیه یک بنای قاجاری با یک هزار و ۴۰۰ مترمربع است که پس از مرمت تبدیل به اولین خانه صنایع‌دستی استان شده و در حال حاضر کارگاه‌های آموزشی تراش سنگ‌های نیمه‌قیمتی، هنرهای چوبی، نگارگری و گلیم‌بافی به همراه موزه صنایع‌دستی در این مدرسه هدایت راه‌اندازی شده است و دوره‌های صنایع‌دستی نیز در این بنای تاریخی اجرا می‌شود.

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