۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱

بازدید مدیران حوزه هنری انقلاب اسلامی از ظرفیت‌های هنری آذربایجان غربی در موزه صنایع‌دستی

بازدید مدیران حوزه هنری انقلاب اسلامی از ظرفیت‌های هنری آذربایجان غربی در موزه صنایع‌دستی

مدیران مرکز روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی به همراه جمعی از مدیران و معاونان ستادی این حوزه از موزه و خانه صنایع‌دستی ارومیه در مدرسه هدایت بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیران مرکز روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی به همراه جمعی از مدیران و معاونان ستادی این حوزه، ۱۲ خردادماه در سفری به آذربایجان غربی، از موزه و خانه صنایع‌دستی ارومیه در مدرسه هدایت بازدید کردند.

در این بازدید، ضمن بررسی روند فعالیت هنرمندان و صنعتگران، بر ضرورت احیای هنرهای سنتی و حمایت از تولیدات فاخر صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از هویت اصیل ایرانی-اسلامی گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد و در این بازدید مدیران حوزه هنری از استان‌های شمال‌غرب کشور، شامل آذربایجان‌غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان حضور داشتند.

مدرسه هدایت ارومیه یک بنای قاجاری با یک هزار و ۴۰۰ مترمربع است که پس از مرمت تبدیل به اولین خانه صنایع‌دستی استان شده و در حال حاضر کارگاه‌های آموزشی تراش سنگ‌های نیمه‌قیمتی، هنرهای چوبی، نگارگری و گلیم‌بافی به همراه موزه صنایع‌دستی در این مدرسه هدایت راه‌اندازی شده است و دوره‌های صنایع‌دستی نیز در این بنای تاریخی اجرا می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031301005
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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