موزه گل محمدی منحصر به فردترین میراث جهانی

لیلا صدقی کارشناس ارشد پژوهش هنر در یادداشتی نوشت: موزه گل محمدی ایران از سال 1389 توسط ایرج رستگار پایه گذاری شد. او متولد 1346 تهران و دانش آموخته دکتری ارتباطات است. کتابها و مقالات متعددی به چاپ رسانده است و در مکانی به وسعت یک و نیم هکتار در کیلومتر 18 تهران ساوه موزه و آزمایشگاهی تاسیس کرده که طی یک فرآیند فن آورانه برای اولین بار در جهان، علم بیوتکنولوژی و ژنتیک را برای تکثیر دقیق و خاص گل به خدمت گرفته و به یک تولید ناب از این گیاه مشهور رسیده است .

همانطور که ایشان در تحقیقات خود بیان کرده است 420 میلیون سال پیش جهان تک قاره بوده و پس از برخورد شهاب سنگ به زمین و تقسیم قاره ها و از بین رفتن دایناسورها و به وجود آمدن پستانداران سه نوع رز نیز با هم ادغام شده و گل محمدی ایجاد میشود.

اولین بار پرفسور میلر این نوع گل را در دمشق میبیند و نام رز دمشقی بر آن میگذارد.واژه رز در اروپا روی این نوع گل گذاشته میشود اما فردوسی سالها قبل در 47 جا از شاهنامه از نام (ورد) یا همان رز استفاده کرده است. ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و این گل از ایران به عثمانی و سپس به سوریه و از آنجا به اروپا رفته است. چنانچه ده ها واژه در سرتاسر ایران از پسوند یا پیشوند ورد یا رز در مکانها و نام و نام خانوادگی استفاده شده است.

هر قلمه یا نشاء گل محمدی 75 ژنوم گل دارد.عدد 7 یک منطق در گل محمدی است و مضربی برای برگ ها و گل های آن است این گیاه، گل ملی ایرانی است که سابقه 7 هزار ساله دارد و 75 نوع از آن وجود دارد که میراثی بی نظیر در جهان است.

در روشهای سنتی تکثیر، که پاجوش یا قلمه بود ممکن است خلوص گل و همچنین مزایای آن تا حدود زیادی از بین برود اما در آزمایشگاه دکتر رستگار با استعانت از علم، سه عنصر ترکیب میشود و یک محیط کشت یا همان رحم مصنوعی ایجاد میشود که با دمای 110 درجه استریل شده و پس از عملیات جداسازی، سلول گل در این فضا با رطوبت 90 درصد کاشته میشود و پس از طی مسیر تطابق با فضا شروع به رشد میکند این پروسه زمانی یکساله دارد و حدود 20 سال روی فرآیند آن کار و تحقیق شده است.

در این مکان و به این روش میلیونها ژنوم تکثیر میشود و این یک بانک ژن بی نظیر در جهان است.گل محمدی 300 عنصر تشکیل دهنده دارد که در صنایع غذایی،دارویی و آرایشی استفاده میشود و بزرگترین کمپانیها در این زمینه مثل کریستی اند دیور از المان گل محمدی در تبلیغات خود استفاده میکنند .

بعضی کشورها مثل ترکیه و آمریکا سعی داشتند این گل را به نام خود ثبت کنند اما قدمت این گل به ایران برمی گردد و موزه گل محمدی در راستای تثبیت این موضوع تلاش می کند. این یک میراث جهانی است و چیزی کم از زیر خاکی های ایرانی ندارد.

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فارسی و ایران و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان از محورهای معرفی شده در موزه گل محمدی است

آدرس سایت موزه ranredrose.com است و اطلاعات بیشتر را می‌توان در آن دید.

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