به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آرش شهابی با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای تداوم طرح‌های احیا، بازسازی و تعیین حریم آثار و بناهای تاریخی این شهرستان اظهار کرد: با هدف صیانت از مواریث کهن و ارزشمند این منطقه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد موفق به تامین و تصویب این مبلغ برای استمرار پروژه‌های مرمتی و فعالیت‌های پژوهشی شده‌اند که این اقدام گامی موثر در جهت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حفظ اصالت معماری شهر به شمار می‌رود.

رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد افزود: عملیات بازسازی «کاروانسرای سیمون» به عنوان یکی از بناهای شاخص، با جدیت در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، ایجاد یک بازارچه دائمی صنایع‌دستی با هدف رونق اقتصادی و ترویج هنرهای بومی در جوار این بنا در دست اقدام است که می‌تواند به یکی از قطب‌های جذب گردشگر تبدیل شود.

او گفت: حفظ و احیای جداره‌های تاریخی در محدوده مرکزی شهر، با اولویت صیانت از بافت سنتی و هویت بصری آن، به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا ضمن پیشگیری از تخریب، شاهد بازآفرینی شهری با رعایت استانداردهای تاریخی باشیم.

شهابی همچنین از تخصیص ردیف بودجه مشخص برای کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه‌های تاریخی و محوطه‌های باستانی شهر خبر داد و تصریح کرد: تداوم کاوش‌های علمی در «تپه شایگان» و محوطه تاریخی «برده‌کنته» از جمله برنامه‌های مهم امسال است که با همکاری اداره میراث‌فرهنگی دنبال خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد ادامه داد: علاوه بر این، تعیین حریم قانونی و تملک آن دسته از بافت‌های باارزش و اماکن تاریخی که در سطح شهر در معرض تهدید یا فرسایش قرار دارند، از دیگر اولویت‌های پیش‌بینی شده در این اعتبار تخصیصی است تا زمینه حفاظت حداکثری از آن‌ها فراهم شود.

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