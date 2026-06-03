۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۲

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی مطرح کرد:

توسعه گردشگری مرزی ‌و جذب گردشگران خارجی با محوریت استان‌های هم مرز

توسعه گردشگری مرزی ‌و جذب گردشگران خارجی با محوریت استان‌های هم مرز

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: توسعه گردشگری مرزی ‌و جذب گردشگران خارجی با محوریت استان‌های هم مرز با کشورهای خارجی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با غلامعباس ارباب خالص رئیس نمایندگی امور خارجه در خراسان رضوی اظهار کرد: لازم است همکاری لازم با وزارت امور خارجه برای افزایش تعاملات گردشگری با کشورهای بازار هدف آسیای مرکزی و افغانستان  داشته باشیم.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان خراسان رضوی از مناطق مرزی استان شامل گمرک مرزی باجگیران و سرخس بازدید کرد تا برنامه‌ریزی لازم برای افزایش تعداد گردشگران ورودی مرزی استان خراسان رضوی انجام شود.

هم‌چنین در این سفر شجاعی با فرمانداران شهرستان‌ چناران و قوچان دیدار و در خصوص برنامه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی برای جذب گردشگری خارجی با استراتژی‌های بازاریابی مختلف از جمله برگزاری رودشو و فم‌تور و تولید و تبلیغ محتوای گردشگری توضیحاتی ارائه کرد و در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های گردشگری شهرستان‌های قوچان و چناران  در جلسه مشترک با فرمانداران گفت‌وگو کرد.

توسعه گردشگری مرزی ‌و جذب گردشگران خارجی با محوریت استان‌های هم مرز


مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به محصولات برتر گردشگری خراسان رضوی یعنی گردشگری زیارت سلامت، فرهنگی و تاریخی اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت مشهد مقدس به عنوان قطب گردشگری زیارتی کشور که سالانه ده‌ها میلیون گردشگر و زائر خارجی و داخلی دارد استفاده کرد و از طریق تعریف بسته‌های سفر ترکیبی  زیارتی- فرهنگی تاریخی و زیارتی سلامت گردشگران را به سایر محورهای گردشگری استان خراسان رضوی هدایت کرد تا ضمن توزیع سفر از این طریق بتوان ضریب ماندگاری گردشگران ورودی داخلی و خارجی به استان را افزایش داد.

شجاعی در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه سازمان منطقه تجاری اقتصادی شهرستان سرخس شرکت کرد و از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی سازمان منطقه آزاد سرخس بازدید کرد.

توسعه گردشگری مرزی ‌و جذب گردشگران خارجی با محوریت استان‌های هم مرز

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کد خبر 1405031301084
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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