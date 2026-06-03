به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با غلامعباس ارباب خالص رئیس نمایندگی امور خارجه در خراسان رضوی اظهار کرد: لازم است همکاری لازم با وزارت امور خارجه برای افزایش تعاملات گردشگری با کشورهای بازار هدف آسیای مرکزی و افغانستان داشته باشیم.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان خراسان رضوی از مناطق مرزی استان شامل گمرک مرزی باجگیران و سرخس بازدید کرد تا برنامه‌ریزی لازم برای افزایش تعداد گردشگران ورودی مرزی استان خراسان رضوی انجام شود.

هم‌چنین در این سفر شجاعی با فرمانداران شهرستان‌ چناران و قوچان دیدار و در خصوص برنامه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی برای جذب گردشگری خارجی با استراتژی‌های بازاریابی مختلف از جمله برگزاری رودشو و فم‌تور و تولید و تبلیغ محتوای گردشگری توضیحاتی ارائه کرد و در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های گردشگری شهرستان‌های قوچان و چناران در جلسه مشترک با فرمانداران گفت‌وگو کرد.



مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به محصولات برتر گردشگری خراسان رضوی یعنی گردشگری زیارت سلامت، فرهنگی و تاریخی اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت مشهد مقدس به عنوان قطب گردشگری زیارتی کشور که سالانه ده‌ها میلیون گردشگر و زائر خارجی و داخلی دارد استفاده کرد و از طریق تعریف بسته‌های سفر ترکیبی زیارتی- فرهنگی تاریخی و زیارتی سلامت گردشگران را به سایر محورهای گردشگری استان خراسان رضوی هدایت کرد تا ضمن توزیع سفر از این طریق بتوان ضریب ماندگاری گردشگران ورودی داخلی و خارجی به استان را افزایش داد.

شجاعی در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه سازمان منطقه تجاری اقتصادی شهرستان سرخس شرکت کرد و از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی سازمان منطقه آزاد سرخس بازدید کرد.

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